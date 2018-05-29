Arpacı;Urfalı Kardeşlerimden Destek Bekliyorum

"İlayı Kelimetüllah davasının ocağında pişen Bozkurtlar şu an Şanlıurfa MHP’nin aday sıralamasındalar. Bir’den ondördüncü sıraya kadar bu kardeşlerimiz geçmişte emkeleri olan Şanlıurfa’nın birebir öz evlatları ve kardeşleridir. Kendi bölge ve illerinde tanınan insanlardır. Bu sebepten dolayı Şanlıurfa çok şanslıdır. Özellikle Cumhur İttifakı dediğimiz bu kutlu yolda bu kardeşlerimizle beraber Allah izin verirse 24 Haziran akşamı zafer kutlayacağız. Şanlıurfa’da Cumhur İttifakının zaferle sonuçlanması en azından listede yer alan sayının yarısı kadar milletvekili MHp’ne kazandırarak TBMM’ye doğru yürüyeceğiz inşallah. Bu konuda diğer milletvekili adayı arkadaşlarımızla beraber yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Gece gündüz demeden bu mübarek Ramazan ayında halkımızın teveccühünü kazanarak gönlüne girmeye çalışıyoruz. Cenabı Allah inşallah bu emeklerimizi boşa çıkarmayacak ve bize yardımcı olacaktır. Halkımızın yoğun teveccühü sonucu evvela Cumhurbaşkanımızı daha sonra kendilerine lazım olan Bozkurtları da meclise taşıyacağız. Zira 15 Temmuz akşamı devletimiz büyük bir badire yaşadı ve bu badirede sayın Cumhurbaşkanımızın yanında sadece Bozkurtlar durdu ve darbe girişimini başarıyla geri püskürttüler. O nedenle sayın Cumhurbaşkanımıza destek olmaya çağırıyorum ve Cumhurbaşkanımızı da Bozkurtsuz bırakmamalrını temenni ediyorum. Bozkurtlar yarın da bu tavrını koruyarak sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yer alacaklardır. O nedenle sayın Şanlıurfalı’ların da Cumhurbaşkanımızı Bozkurtsuz bırakmayacaklarına yürekten inanıyorum ve tüm Urfalı kardeşlerimizden de bu konuda desteğini bekliyorum."
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