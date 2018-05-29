Askf Yönetimine Ağır Suçlamalar

Güneydoğu Tv, Spor, Tele Markaj Spor Yorumcusu Mustafa Çadırcı sosyal medya hesabından ASKF adeta göndermelerle boğdu.
Tüm Urfaspor Camiası Tanıyor, Siz Tanımıyor Musunuz?Çadırcı’nın ASKF ye soruları:
“Haydi, size bir soru! Yaptığınız emek hırsızlığı değil mi ASKF?”
“Veysel Karani Kayan, Onur Aziz Atlı tüm amatör maçlarda hizmet eden emek veren amatörü fotoğraflayıp kamuoyuna servis eden insanlar tüm Urfaspor camiası bu güzel insanları tanıyor siz tanımıyorsunuz mu ey ASKF?”
Urfaspor Davet EdilmediUrfaspor’u davet ettiniz mi? Araştırdım, sordum, Başkan Emin Yetim'i aradım, koskoca Urfaspor’u davet etmemişsiniz siz, nerenin ASKF'siniz ey ASKF?
“Plaket kriteriniz nedir? Tele markaj magazin programı mı, Güneydoğu TV, Yunan televizyonu mu ey ASKF?”
Urfaspor’a Ne Katkı Sundunuz?“Ülke sporuna hadi onu bırakın Urfa sporuna ne katkı sundunuz? Bırakın plaket sunmayı, başarılı icraatlar yapın da bu memleketin spor adamları, spor kurumları size ödül versin ey ASKF! Körler, sağırlar birbirini ağırlar. Seni artık tanımıyoruz ey ASKF."
Kaleci Mutlu Yılmaz Da Tepkisini KoyduASKF'ye bir tepki de Urfaspor'un efsane kalecisi Mutlu Yilmaz dan geldi.
Mutlu Yılmaz Şu Yorumda bulundu; "Bu iftar yemeği mi ödül töreni mi? Neyin ödülünü kime veriyorlar? Hangi kriterlere göre veriyorlar? Her anlamda örnek kulüp olan 11 Nisan Kulübüne neden ödül yok? U19 da final oynamış Tarımspor, Hilvanspora neden ödül yok? Yine ahbap çavuş ilişkileri ön plana çıktı."
Bu kadar ağır eleştirilerden sonra ASKF Başkanı Mehmet Aktaşoğlu veya ASKF'yı yönlendiren yönetim kurulu üyelerinin nasıl bir açıklama yapacağı merak ediliyor.
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