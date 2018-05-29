Askf Yönetimine Ağır Suçlamalar

Tüm Urfaspor Camiası Tanıyor, Siz Tanımıyor Musunuz?

Urfaspor Davet Edilmedi

Urfaspor’a Ne Katkı Sundunuz?

Kaleci Mutlu Yılmaz Da Tepkisini Koydu

Amatör Spor Kulüpleri ASKF Yönetimi, hafta sonu belediyeye ait olan Cumhuriyet Parkı'nda kimin hesabından, kimin cebinden veya kimin davet ettiği belinmeyen iftar yemeğinin ardından, kendilerine yakın kişilere plaket dağıtmaları Urfa futbol kamuoyunu ayağa kaldırdı.Güneydoğu Tv, Spor, Tele Markaj Spor Yorumcusu Mustafa Çadırcı sosyal medya hesabından ASKF adeta göndermelerle boğdu.Çadırcı’nın ASKF ye soruları:“Haydi, size bir soru! Yaptığınız emek hırsızlığı değil mi ASKF?”“Veysel Karani Kayan, Onur Aziz Atlı tüm amatör maçlarda hizmet eden emek veren amatörü fotoğraflayıp kamuoyuna servis eden insanlar tüm Urfaspor camiası bu güzel insanları tanıyor siz tanımıyorsunuz mu ey ASKF?”Urfaspor’u davet ettiniz mi? Araştırdım, sordum, Başkan Emin Yetim'i aradım, koskoca Urfaspor’u davet etmemişsiniz siz, nerenin ASKF'siniz ey ASKF?“Plaket kriteriniz nedir? Tele markaj magazin programı mı, Güneydoğu TV, Yunan televizyonu mu ey ASKF?”“Ülke sporuna hadi onu bırakın Urfa sporuna ne katkı sundunuz? Bırakın plaket sunmayı, başarılı icraatlar yapın da bu memleketin spor adamları, spor kurumları size ödül versin ey ASKF! Körler, sağırlar birbirini ağırlar. Seni artık tanımıyoruz ey ASKF."ASKF'ye bir tepki de Urfaspor'un efsane kalecisi Mutlu Yilmaz dan geldi.Mutlu Yılmaz Şu Yorumda bulundu; "Bu iftar yemeği mi ödül töreni mi? Neyin ödülünü kime veriyorlar? Hangi kriterlere göre veriyorlar? Her anlamda örnek kulüp olan 11 Nisan Kulübüne neden ödül yok? U19 da final oynamış Tarımspor, Hilvanspora neden ödül yok? Yine ahbap çavuş ilişkileri ön plana çıktı."Bu kadar ağır eleştirilerden sonra ASKF Başkanı Mehmet Aktaşoğlu veya ASKF'yı yönlendiren yönetim kurulu üyelerinin nasıl bir açıklama yapacağı merak ediliyor.