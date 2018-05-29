Yılmaztekin, Havaalanında Karşılanacak

Seçim süreci boyunca Ankara’da bulunan Kemalettin Yılmaztekin, bugün Urfa’ya ayak basacak. Vatandaşlar, Yılmaztekin’i bu akşam 21.00 civarında havaalanından karşılamaya gidecek.Yılmaztekin’i karşılamaya gidecek olan bir vatandaş, konu hakkında şunları ifade etti;“29.05.2018 Salı (bu akşam) 21.00’da Milletvekilimiz Kemalettin Yılmaztekin’i havalimanında karşılayacağız.Milletvekilimiz ile seçim bölgelerini ziyaret ederek 24 Haziran’da Şahlanacak Türkiye’yi anlatacağız. Şanlıurfa halkı ile hep birlikte ‘Vakit Türkiye Vakti!’ diyerek dün olduğu gibi bugün de, yarın da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, AK davamıza ve AK Partimize hizmetlerimize devam edeceğiz.”