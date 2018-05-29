Arpacı, Verilen Destek Beni Onurlandırıyor

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mehmet Arpacı Şanlıurfa’nın merkez mahallellerinde ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. “Cumhur İttifakına tam destek olup, gönülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bizde olan değerli büyüklerimizleyiz” diye Arpacı ziyaretlerinde karşılaştığı manzaranın onur verici olduğunu dile getirdi.MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mehmet Arpacı bugün yaptığı ziyaretlerinden kesitler sunarak açıklamalarda bulundu. Arpacı yaptığı açıklamalarda şunları ifade etti;Bugün Şanlıurfa merkez mahallerimizdeyiz ve Cumhur İttifakına tam destek olup, gönülleri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bizde olan değerli büyüklerimizleyiz...Kamberiye Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Şahap, Hekimdede Mahallesi Muhtarımız Şahin Şahap , Beykapısı Mahallesi Muhtarı İsmail Şahap amcalarımı ziyaret ettik.Şanlıurfa'da tüm aileler tarafından tanınan, kanaat önderi ve mensubu olmakla şeref duyduğum aşiretimizin büyüğü ve Şanlıurfa siyasetine yıllarca yön vermiş İsmail Şahap amcamızın aday adaylığı sürecinde verdikleri desteklerin bizlere devam etmesi şahsımı ziyadesiyle onurlandırmıştır.Yağan yağmurda beraberiz, ayaklarımızın çamuru mübarek şehrimizin tozu bizler için şeref.Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi gibi bilir..”