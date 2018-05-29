Halil Bakış, Onlarca İnsanla Tek Tek İlgileniyor

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halil Bakış İftardan sonra seçim bürosu önünde toplanan kalabalıkla selamlaşarak, uzun bir süre sohbet etti. seçmenlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Bakış vatandaşla buluşmaya devam ediyor.

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halil Bakış, seçim çalışmaları için hazırladığı seçim bürosunda ziyaret edilmeye devam ediyor.



Gün içinde yaptığı ziyaretlerden sonra seçim bürosuna gelen Bakış, her akşam iftardan sonra büronun önünde büyük bir kalabalıkla karşılaşıyor.



Bütün misafirlerle tek tek el sıkışıp, selamlaşan Bakış, misafirleriyle uzun sohbetler ediyor.

