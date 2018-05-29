Ayhan, Akçakale'yi Karış Karış Dolaşıyor

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, seçim çalışmaları bünyesinde Akçale’de karış karış dolaşıyor. Özellikle Milletvekili adayları ile esnaf ziyaretlerinde bulunan Ayhan, karşılaştıkları sevgi ile sahip oldukları mutluluğu ifade etmede kelimelerin yetersiz kaldığını vurguluyor.27. Dönemde Akçakalelilerin büyük deteğini alacaklarını bilen Ayhan, bundan guru duyduğunu her daim Ak Parti için canla başla çalışacaklarını ifade etti.