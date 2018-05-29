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Bu haber 29 Mayıs 2018 12:20:00 Tarihinde eklenmiştir.

Ayhan, Akçakale'yi Karış Karış Dolaşıyor

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Ak Parti Akçakale Milletvekili Adaylarına destek vererek ziyaretlerinde yanlarında ayrılmıyor.

Ayhan, Akçakale'yi Karış Karış Dolaşıyor

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, seçim çalışmaları bünyesinde Akçale’de karış karış dolaşıyor. Özellikle Milletvekili adayları ile esnaf ziyaretlerinde bulunan Ayhan, karşılaştıkları sevgi ile sahip oldukları mutluluğu ifade etmede kelimelerin yetersiz kaldığını vurguluyor.
 
27. Dönemde Akçakalelilerin büyük deteğini alacaklarını bilen Ayhan, bundan guru duyduğunu her daim Ak Parti için canla başla çalışacaklarını ifade etti.
 
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