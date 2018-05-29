Yanmaz, Hilvan'ı Es Geçmedi

Şanlıurfa Saadet Partisi Milletvekili Adayı Niyazi Yanmaz seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Urfa’nın her bölgesini karış karış dolaşan Yanmaz’ın dünkü durağı Hilvan oldu.Niyazi Yanmaz, Hilvan’daki ilk ziyaretini Hilvan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na yaptı.Şoförlerin de desteğini almak için vaatlerinden bahseden Yanmaz Hilvan ziyaretini akşam saatlerinde sonlandırarak Şanlıurfa’ya döndü.