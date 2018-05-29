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Bu haber 29 Mayıs 2018 02:30:57 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da,Film Çekecek!

Hürriyet’ten Cengiz Semercioğlu, ‘Fenomen türkücü’, Türk Halk Müziğinin Elvis Pres-Lo’su diye tanımladığı Mahmut Tuncer’le röportaj yaptı.

Urfa'da,Film Çekecek!

Hürriyet’ten Cengiz Semercioğlu, ‘Fenomen türkücü’, Türk Halk Müziğinin Elvis Pres-Lo’su diye tanımladığı Mahmut Tuncer’le röportaj yaptı. 

Tuncer, Urfa’da film projesi ve İbrahim Tatlıses’in adaylığı konusunda düşüncelerini dile getirdi. 

İşte o röportajdan bir bölüm:

''Son yıllarda komedi filmlerine hep çağırıyorlar. Rol veriyorlar. En son “Sinyalciler”de kısa bir rol verildi. Adamlar beni tanıdıktan sonra “Abi, keşke seni başrol oynatsaydık” dedi. Gördüler bizim potansiyeli... Bir film için çalışmalarımız var. Eylülde çekeceğiz kısmet olursa. Urfa’da. “Züğürt Ağa” tarzı bir hikaye. Hikaye de benim.

Kahyayı oynayacağım.

Şu anda altyapısı hazırlanıyor. Hikaye benim. Hatta önümüzdeki hafta Urfa’da yer bakmaya gideceğiz. Zaman filmi olduğu için önce yerleri tespit edeceğiz.

Yönetmenlik, yapımcılık da mı yapacaksın?

Ferhat Gündoğdu diye bir arkadaşımız var. Aşağı yukarı 30 film çekmiş. ,Onunla beraber bu işi yapacağız. Yönetmen için karar aşamasındayız.  

Can diye bir arkadaşımız yazacak senaryoyu.

Filme para koymuyorum. Aklımı koyuyorum. Para koyduğum zaman diğer adamlardan farkım kalmaz. Zaten öyle olması lazım. Şimdi adam bir dükkan açıyor diyelim. Sana diyor ki “Gel ortak olalım”... Üstüne Mahmut Tuncer yazacak. Parayı kim koyacak?

Anlaşma yapmadık abi. Adam geldi dedi ki “Mahmut Bey, böyle bir proje var”. O da herhalde bu Lo hikayesinden kafasına yazmış, bu işten para kazanırım diye. Ben de “Bir düşünelim” dedim. Geldim eve. Işıl Hanım’a söyledim. “Bir araştıralım ama adama da aksi bir cevap vermeyelim” dedi. Sağa sola sorduk. Sonra “Ne işin var bu işte?” dediler. Sonra adam bir daha geldi yanımıza. “Kardeşim, düşünüyoruz ama size menfi bir cevap veririz herhalde” dedim. 

MİLLETİN VEKİLİ OLMAK İÇİN DONANIMLI OLMAN LAZIM

Tuncer, İbrahim Tatlıses‘in defalarca aday olmak için başvurmasına rağmen listeye alınamamasıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı: 

İlk olarak Ak Parti’den teklif etmişlerdi. Şanlıurfa’dan. Kabul etmedim. Daha doğrusu ailem kabul etmedi.

Ama ben seçilsem sanatçılığımı kaybederim. Sanatçı bir partiye endekslendiği veya bir partiyle anıldığı zaman, diğer particiler ne yapacak? Sanatçı herkesin sanatçısıdır. Milletin vekili olabilmek için de donanımlı olman lazım. Bir de her şeyden önce insanların yaşantısı çok önemli. İnsan bir yere aday olduğu zaman geçmişine bakıyorlar. Bir adamı seni gördük, aman çok iyi elbise giymişsin, vay ne kadar yakışıklısın, ne kadar da hoş bakıyor, yemek yiyişine hayranım diyerek almıyorlar ki. Nereden gelmiş? Neyin nesi? Kimdir? Altını falan kurcalamadan hangi partiye alırlar?

Bir parti, şarkınızı seçim şarkısı olarak kullanmak isterse vermem.  Niye vereyim ki? Herkes söylerken niye bir tarafa söyleteyim ki?''

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Urfa'da,Film Çekecek!
Urfa'da,Film Çekecek!
Hürriyet’ten Cengiz Semercioğlu, ‘Fenomen türkücü’, Türk Halk Müziğinin Elvis Pres-Lo’su diye tanımladığı Mahmut Tuncer’le röportaj yaptı.
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