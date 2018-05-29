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Bu haber 29 Mayıs 2018 09:20:00 Tarihinde eklenmiştir.

Açanal, Ziyaretlerine Devam Ediyor

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Gülendeer Açanalseçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası açıklamada bulundu. “Alınmadık gönül bırakmıyoruz” diyen Açalan, ziyaretlerinin devam edeceğini adım atmayacakları tek bir alanın bile kalmayacağını ifade etti.

Açanal, Ziyaretlerine Devam Ediyor

27. dönem Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Gülender AçanalUrfa’da geçekleştirdiği ziyaretleri hakkında açıklamalarda bulundu. Açanal;

“Ziyaretlerimize devam edip, alınmadık tek gönül bırakmıyoruz Allah’ın izniyle.” dedi.




 

Gülender Açalan Kimdir?


Bundan 300 yıl önce Urfa'ya yerleşen Miftahizade ailesine mensup olan Zemzem Gülender Açanal, 17.08.1957 yılında Urfa’da doğdu. Biri diş hekimi, biri eczacı, biri biyolog üç kız kardeşten sonra; doktor olan babası Mustafa Hâzım Açanal ve annesi Süreyya Açanal’ın son kızı olarak dünyaya geldi. Henüz ilkokul yaşında iken büyük ablasının İstanbul’da diş hekimliği fakültesini kazanması sebebiyle ilkokul ve ortaokul yılları İstanbul’da geçti.

Lise yaşına geldiğinde artık ablası mezun olmuştu ve aile Urfa’ya nakletti. Üç çocuk annesi de olan Gülender Açanal, eğitimini Urfa Lisesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazandı. Mezuniyetinden bugüne Urfa merkezde 30 yıldır eczacılık yapmakta. Dedesi devrinin büyük âlimi ve Urfa’nın 39 yıllık Müftüsü Miftahizade Hasan Hüsnü Efendi, din ilminin yanında o dönemin büyük âlimi olan Abbas Vasık Efendi'den müsbet ilimler ve Fransızca öğrenmiştir. Müderrisliğe devam eden Hasan efendi, tarih, edebiyat, fen, Farsça, Fransızca, Arapça’yı iyi bilirdi. Kendi çocuklarını lise imtihanlarını verinceye kadar kendisi yetiştirmişti ve zamanın şeyhülislamları tarafından İbtida-yı Hariç ve Sahn-ı itibarı ilmî payeleri ile taltif edilmiştir.

Urfa’nın işgal yıllarında Hasan Efendi Erzurum ve Sivas Kongrelerini takip etti. Gazi Mustafa Kemal Paşa ile şahsen temas kurarak milli mücadeleyi yerel ölçekte organize ve sevk etti. Milli Mücadele sırasında Gazi Paşa ile yapmış olduğu görüşme ve telgrafların kopyaları müzede muhafaza edilmektedir. Kurtuluş mücadelesini anlattığı iki kitabı ŞURKAV tarafından basılmış olan Hasan Efendi İstiklal Madalyası ile taltif edilmiştir.

Babası Uzm.Dr.M.Hâzım Açanal, Müftü Hasan Efendi’nin ikinci oğlu; Urfa'nın ilk 3 hekiminden, vaktiyle yıllarca Urfa devlet hastanesine bilabedel hizmetleri olmuştur. Bilhassa Suruç bölgesinde tedavi ettiği insanların, çocuklarına adını verdiği 60 yıllık bir hekim.  Eşi Miftahizade Bekir Hoca’nın torunu, Ecz. Bekir Sıtkı Açanal, Urfa merkezde 35 yıllık eczacı. Mâliki olduğu Urfa Harran Mevkii Karaali Köyü'nde babası Mehmet Haşim Açanal adına 12 derslikli bir okul yaptırıp bağışladı.
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