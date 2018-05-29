Urfalı Başkana Beddua!

Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Urfalı Melih Gökçek'in 'En büyük hayalim' diyerek yaptığı ve yapımı için 1 milyar 563 milyon lira harcadığı Ankapark'a, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek'ten sert eleştiri geldi. Şimşek, "İnşallah bundan sonra her zaman yapanın yaptığı yanına kar kalmaz. Öncelikle planlamalar yapılır, projeler çizilir, izinler alınır ve yatırımlar bundan sonra yapılır" dedi.MHP Mersin milletvekili Baki Şimşek, Atatürk Orman Çiftliği'nin bir bütün olarak korunabilmesi gerektiğini savunarak Gökçek'in yıllardır tamamlanamayan projesi için ‘'Nüfusu 5 milyonu bulan bir Ankara'da elimizde kalan son yeşil parçayı kaybetmeseydik. Ama maalesef Ankapark, Ankaralının tabiriyle ‘beton park' olarak gerçekleşmiştir. Bir şey yapıyoruz, yaptıktan sonra bunu yasaya uydurmaya çalışıyoruz'' dedi.Şimşek, ‘'Ankapark'la ilgili eleştirilerimizi getirmekteyiz. İnşallah bundan sonra her zaman yapanın yaptığı yanına kar kalmaz. Öncelikle planlamalar yapılır, projeler çizilir, izinler alınır ve yatırımlar bundan sonra yapılır'' yorumu da yaptı.