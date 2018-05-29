HRÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne Öğrenci Alınacak

20 lisans öğrencisiyle eğitime başlayacak olan Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün hayırlı olmasını dileyen ve böyle bir oluşuma üniversite olarak dahil olmaktan gurur duyduklarını belirten F

en-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan; “Bugün bütün dünyada modern biyolojinin ağırlık noktası moleküler biyoloji alanında öğretim ve temel araştırma olmuştur. 21. yüzyılın bilimi olarak da adlandırılmaktadır. Dolayısıyla moleküler biyoloji eğitimi ve öğretimi biyolojinin farklı dallarında uzmanlaşmak için de gerekli ve zorunlu bir hale gelmiştir.



Bu program ile ülkemizin çeşitli alanlarında (sağlık, özel sektör, üniversiteler gibi) hizmet vermek ve araştırma yapmak üzere lisans seviyesinde nitelikli bilim insanı ve eleman yetiştirmek amaçlanmaktadır. Urfamız için gurur kaynağı olacaktır.

İSTİHDAM SORUNU YOK

Açılacak olan program, sanayide çok kapsamlı istihdam olanakları yaratacaktır. Bölüm mezunlarımızın gerek kamu gerekse özel sektörün faaliyet gösterdiği söz konusu iş kollarında (ilaç, biyomedikal, biyoteknoloji, tarım ve gıda sektörleri araştırma-geliştirme birimleri, çevre koruma, kalite kontrol birimleri gibi), araştırma enstitülerinde araştırıcı ya da yönetim kademelerinde, tıp sektöründe (hastanelerin araştırma laboratuvarları, tüp bebek üniteleri gibi) tercih ve istihdam edilmelerinin takibi ve değerlendirilmesi yapılacaktır” dedi.



Türkiye’nin ve dünyanın sayılı üniversitelerinden yetişmiş bilim insanlarından oluşan, İnsan genetiği, tarımsal genetik, biyokimya, nanoteknoloji ve nanobiyoteknoloji konularında önemli çalışmalar yürüten öğretim üyelerini kadrolarına kattıklarını söyleyen Bölüm Başkanı Dr. Öğrt. Üyesi Abdussamat Güzel: “Programımızın eğitim-öğretime başlamasını takiben üniversite ve bölüm tercihlerinde gittikçe artan bir ilgi görmesini öğrenci ve akademik personel değişim programlarında hızlı bir gelişme göstermesini, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, proje ve yayın faaliyetlerinin artmasını beklemekteyiz” şeklinde konuştu.