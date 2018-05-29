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Bu haber 29 Mayıs 2018 02:25:40 Tarihinde eklenmiştir.

HRÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne Öğrenci Alınacak

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı yapılacak.

HRÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne Öğrenci Alınacak

20 lisans öğrencisiyle eğitime başlayacak olan Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün hayırlı olmasını dileyen ve böyle bir oluşuma üniversite olarak dahil olmaktan gurur duyduklarını belirten Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan; “Bugün bütün dünyada modern biyolojinin ağırlık noktası moleküler biyoloji alanında öğretim ve temel araştırma olmuştur. 21. yüzyılın bilimi olarak da adlandırılmaktadır. Dolayısıyla moleküler biyoloji eğitimi ve öğretimi biyolojinin farklı dallarında uzmanlaşmak için de gerekli ve zorunlu bir hale gelmiştir. 

Bu program ile ülkemizin çeşitli alanlarında (sağlık, özel sektör, üniversiteler gibi) hizmet vermek ve araştırma yapmak üzere lisans seviyesinde nitelikli bilim insanı ve eleman yetiştirmek amaçlanmaktadır. Urfamız için gurur kaynağı olacaktır.

İSTİHDAM SORUNU YOK

Açılacak olan program, sanayide çok kapsamlı istihdam olanakları yaratacaktır. Bölüm mezunlarımızın gerek kamu gerekse özel sektörün faaliyet gösterdiği söz konusu iş kollarında (ilaç, biyomedikal, biyoteknoloji, tarım ve gıda sektörleri araştırma-geliştirme birimleri, çevre koruma, kalite kontrol birimleri gibi), araştırma enstitülerinde araştırıcı ya da yönetim kademelerinde, tıp sektöründe (hastanelerin araştırma laboratuvarları, tüp bebek üniteleri gibi) tercih ve istihdam edilmelerinin takibi ve değerlendirilmesi yapılacaktır” dedi. 

Türkiye’nin ve dünyanın sayılı üniversitelerinden yetişmiş bilim insanlarından oluşan, İnsan genetiği, tarımsal genetik, biyokimya, nanoteknoloji ve nanobiyoteknoloji konularında önemli çalışmalar yürüten öğretim üyelerini kadrolarına kattıklarını söyleyen Bölüm Başkanı Dr. Öğrt. Üyesi Abdussamat Güzel: “Programımızın eğitim-öğretime başlamasını takiben üniversite ve bölüm tercihlerinde gittikçe artan bir ilgi görmesini öğrenci ve akademik personel değişim programlarında hızlı bir gelişme göstermesini, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, proje ve yayın faaliyetlerinin artmasını beklemekteyiz” şeklinde konuştu.
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12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
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14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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