Fakıbaba Urfa Müjdesinin Ardından,O Habere Tepki Gösterdi!

Fakıbaba'dan Urfa Müjdesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye’nin 2011-2012 yıllarında Polonya’dan ithal ettiği sığır etinde ‘deli dana’ hastalığına rastlanmadığını söyledi ve ekledi: “Dar gelirli kardeşlerim o eti almasın diye hastalık bahane ediyorlar. Etleri ben yiyorum, o etleri alıyorum. Onun için bütün vatandaşlarım çok rahat olsun” dedi.Fakıbaba, geçen hafta yaptığı açıklamada, ‘ucuz et’ satan üç market zinciriyle piyasayı regüle ettiklerini belirterek, “Benim eşim 29-31 liradan kırmızı et alıyor, 70 liraya et alıyorsan o senin problemin” demiştiCumhuriyet gazetesinde dün yayınlanan habere göre, Türkiye’nin 2011-2012 yıllarında Polonya’dan ithal ettiği sığır etinde ‘deli dana’ hastalığına rastlandığı, bu nedenle iki ülkede bağlantılı soruşturma yapıldığı ortaya çıkmıştı.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye’nin 2011-2012 yıllarında Polonya’dan ithal ettiği sığır etinde ‘deli dana’ hastalığına rastlanmadığını söylemişti.Partisini ve bakanlığı ‘vurmak’ için 2011 yılındaki haberi bugünmüş gibi servis edildiğini öne süren bakan şöyle devam etti: “İnsan biraz vicdanen rahatsız olmaz mı, bu nasıl bir olaydır? Bırakın garibanlar et yesin 29 liraya. Etleri ben yiyorum, o etleri alıyorum. Onun için bütün vatandaşlarım çok rahat olsun.”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakkıbaba, "Bakanlık olarak diğer illerde olduğu gibi Şanlıurfa’ya da güzel hizmetler kazandırma gayreti içerisinde olduk. Şanlıurfa’da özellikle istihdamı arttıracak projelere ekip halinde imza attık ve atmaya devam edeceğiz. Benim bakanlığım öncesinde Besi OSB vardı. 103 dönümle et süt kurumunun Türkiye’de önemli bir yatırımını gerçekleştireceğiz. İsot fabrikasını, fıstık fabrikasını, fıstık lisanslı depoculuğunu, Türkiye'nin modern tarım il müdürlüğünün ve çok kötü durumda olan ilçe tarım müdürlüklerini değiştireceğiz. Şanlıurfa’nın geleceğini çok daha farklı yerlere getirecek Büyükşehir’in bizlerin hükümet olarak çalışması bütün bakanlıklar olarak. Çünkü sayın Cumhurbaşkanımız Şanlıurfa’ya gözü gibi bakıyor. Bizler de Şanlıurfa’ya layık olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yapacağımız projelerle Şanlıurfa altın dönemini yaşamaya devam edecek. Vakit Türkiye vakti diyoruz. Vakit Şanlıurfa vaktidir. Biz durmayacağız yola devam edeceğiz. Yapacağımız daha çok şeyler var. Başkaları konuşuyor ama ak parti yapıyor. Biz halka hizmetkarlık etmek için gelmişiz" dedi.