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Bu haber 29 Mayıs 2018 01:27:14 Tarihinde eklenmiştir.

Fakıbaba'dan,İnce'ye Şov Cevabı...

​CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin seçim faaliyetlerinde mazot fiyatları konusunda söylediği sözlerle ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yaptığı açıklamayı aşağıda sunuyoruz:

Fakıbaba'dan,İnce'ye Şov Cevabı...

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin seçim faaliyetlerinde mazot fiyatları konusunda söylediği sözlerle ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yaptığı açıklamayı aşağıda sunuyoruz:

"Sayın Muharrem İnce'nin, seçim meydanlarında başta mazot fiyatları olmak üzere tarım konularındaki açıklamalarını hayretle ve üzüntüyle takip ediyor, kullandığı üslubu ve pek çok ifadesini, bir cumhurbaşkanı adayı olarak kendisine yakıştıramıyorum.

Çiftçimizin kullandığı mazot bedelinin yarısının devlet tarafından karşılandığı konusunda yaptığı açıklamalar, konu hakkında bırakın yetersizliği, hiçbir bilgiye sahip olmadığını göstermektedir.

Mazot desteği konusunda Sayın İnce'nin evvela şunları bilmesi gerekiyor: Çiftçimizin kullandığı mazotu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 2003 yılında AK Parti Hükümetleri olarak biz destek kapsamına aldık. 2003-2017 döneminde mazot maliyetinin ortalama % 16'sını destekleyerek üreticilerimize 7,5 milyar TL destekleme ödemesi yaptık. 2018 yılında ise bir ilke daha imza atarak çiftçilerimizin kullandığı mazotun yarısını ödemeye başladık. Bu kapsamda çiftçimize 1,8 milyar TL destekleme ödemesi yaptık.

Sayın İnce'nin ayrıca mazotun yarısının devlet tarafından nasıl karşılandığı konusunda şunları bilmesi gerekiyor: Devlet olarak biz, çiftçimizin 'üretimde kullandığı mazot'un yarısını karşılıyoruz. Bu konudaki uygulamamızı da şu şekilde gerçekleştiriyoruz:

Ürünlerin dekara ortalama mazot tüketimini dikkate alıyoruz. Örneğin hububat grubu ürünler için dekara ortalama 6 litre tüketimi esas alırken, çeltik ve pamuk için 20 litre, ayçiçeği için 7 litre, dane mısır ve patates için 10 litre tüketimi esas alıyoruz. Yıl içindeki ortalama mazot fiyatı ve ürüne göre mazot tüketimini baz alarak dekara birim mazot desteğini hesaplıyoruz. Bunun yanı sıra üreticinin Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazi varlığı ve ürününü dikkate alarak birim destek miktarına göre üreticimize mazot destekleme ödemesi yapıyoruz.

Bu doğrultuda 2017 yılının birinci ayından 12. ayına kadar mazotun ortalamasını 4.70 kuruş olarak hesapladık. Bunun yarısı 2.35 kuruşa tekabül etmektedir. Dolayısıyla mazot konusunda biz çiftçimizi, Sayın İnce'nin vaat ettiği 3.50 kuruştan çok daha yüksek bir oranda destekliyoruz.

Bizim desteğimiz tamamen üretim odaklı bir destektir. Yani biz Sayın İnce gibi, değerli çiftçilerimizin traktörüne binerek petrol istasyonunda yanıltıcı açıklamalarla şov değil icraat yapıyoruz.

Gerçekler böyleyken, ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı olan bir kişiye, yanlış bilgilerle ve şovlarla kamuoyunu aldatmanın yakışmadığını belirtmek isterim. Eğer Sayın İnce konuyu bilmiyor ise şimdi öğrensin. Eğer biliyor da yaptığımız güzel bir hizmeti çarpıtarak kamuoyunu aldatacağını sanıyorsa, bu yöntemle bir yere varamayacağını çok iyi bilmesi gerekiyor.

Çünkü çiftçimiz, verdiğimiz hizmetlerin ve desteklerin farkındadır. Bu tür şovlara ve aldatma içeren sözlere kanmayacak kadar da akıl ve izan sahibidir.

Konuyu, kamuoyunun takdirlerine sunuyorum."

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