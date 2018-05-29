İstanbul'un Fethine,Urfa'dan 20 Öğrenci...

İstanbul’un fethinin 565’inci Yıldönümü münasebeti ile düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Şanlıurfa’dan 20 öğrenci İstanbul’da gitti.Biz Anadoluyuz Projesi İl Koordinatörü İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Abdülkadir Aykut’un organize ettiği program ile Eyyübiye ilçesi okullarından 10, Haliliye ilçesi okullarından da 10 öğrenci, seyahat öncesi Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i makamında ziyaret ettiler.İlimizi temsilen İstanbul’un fethi programına katılacak öğrencilere hayırlı yolculuklar dileyen Vali Erin, “İstanbul’un fethi, dünya tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bu fethin manasını anlayabilmek, İstanbul’u ancak bizzat yaşayarak mümkündür. Fethin yıldönümünde İstanbul’a olacak şanslı öğrencilerdensiniz. Programları dikkatlice takip etmenizi, dönüşte arkadaşlarınızla ve ailenizle de paylaşmanızı tavsiye ederim. Yolunuz açık olsun” dedi.Vali Yardımcıları Ufuk Akıl, Selami Işık ve Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz’ı da makamında ziyaret eden öğrenciler, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Şanlıurfa GAP Havalimanından İstanbul’a uçtular. Yarın düzenlenecek İstanbul’un Fethi programlarına katılacak olan öğrenciler, 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü Şanlıurfa’ya dönecekler.