Fakıbaba’ya Tepkiler Dinmek Bilmiyor

Fakıbaba Devlet Ahlakı Almamış

Fakıbaba Özür Dilemeli

Fakıbaba’ya Basın Camiasında Da Tepki Yağdı

Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa El Ruha otelinde katıldığı iftarda konuşma yaptığı sırada kendisini dinlemek istemediğini söyleyen Abdulkadir İkbal’e kalabalığın içinde "dinlemiyorsan defol git, çık dışarı" diyerek azarlamıştı. Fakıbaba’nın bu sözleri büyük tepki topladı.Abdulkadir İkbal’e verdiği tepkiye karşı bir vatandaş oldukça sert bir dilde şu yorumlarda bulundu;“Sana Saygı duyulacak hiç bir şey bırakmadın... Herkese iyi görünüm işi götürmeye çalışıyorsun... Ama bu kez bu millet senin bu oyunlarına gelmiyor... Hem insanları iftar yemeğine davet ediyorsun hem de milletin gözü önünde azarlayıp kovuyorsun... Sen kimsin Eşref... Kimse seni eleştirmesin mi?.. Bak yaka paça kovduğun o adam yıllarını memleketi için vermiş değerli bir kalem… Oldukça tevazu sahibi bir adam… Böyle bir adama bu yapılır mı? Bu memlekete yaşayan ömrünü halkına adamış insanlara hakaret etme hakkına sahip değilsin… O makamı kullanarak millete yaptırım uygulayamazsın. Burası Urfa herkes herkesi iyi tanıyor bunu iyi biliyor... Herkesin kendine göre bir saygınlığı var. Yazık Ak Parti’ye senin gibi devlet ahlakı almamış kişileri makam mevki sahibi yapıyor... Demek ki herkes her makama gelebiliyor adamlık her kişiye değil er kişiye mahsusmuş..Not: Değerli hocam Abdülkadir İkbal sana yapılan bu hareket tüm Urfa’ya yapılmış kabul ediyorum... Ve sonuna kadar yanındayım... Hocam kimse anlamazsa da seni yaradan biliyor yüreğinin doğruluğunu..."Fakıbaba’nın sözlerini duyan Urfalılar sert dille eleştirmeye devam ediyor. Abdullah İkbal’den özür dilemedi gerektiğini ifade eden yorumların yanında gelen şu yorum da vatandaşın ne kadar kızgın olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.O yorumda şunlar ifade edildi; “Fakibaba`ya ne olur sorun. Erdoğan ve Yıldırım kaç partiliye çık dışarı dedi! Öfkesine sahip olamayan siyaset yapmasın. Bakanlık hele hiç yapmasın!”Bazı Urfalı basın camiası şu yorumda bulundu;“Basın camiası olarak biz Gazeteci ve Yazarların işinin ne kadar çetin, zor ve vahim bir noktada olduğu bir kez daha ortaya çıktı.Bu durum Şanlıurfa'nın siyaset simasına yakışmayan ve hele doktorluk gibi bir mesleki uzmana ve bilhassa halen TBMM’de Bakanlık yapan bir konuma sahip noktada iken düşünce ve ifade özgürlüğüne vurulan bu pranganın, başta 16 yıldır ülkeyi idare eden Ak Partiye, Şanlıurfa siyaset ve seçmenine, hele bir siyasi seçim ortamına asla yakışmadığını ifade ederek bunun Ak Parti Kurullarında değerlendirilerek özür dilemek dahil gereğinin yapılarak kamuoyuna duyulmasını dilerim.Şahsım ve içerisinde bulunduğum basın camiası adına üzüntümü belirtir ve bu despotça sert ve hakaretamiz tavrı doğru bulmadığımı ifade ederek kınıyorum.”