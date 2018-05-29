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Bu haber 29 Mayıs 2018 01:22:28 Tarihinde eklenmiştir.

Dünya Devi Şirketin Başkanı, Halfetili Öğrencilere Seslendi

Halfeti Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri Ceren İleri’nin girişimi sayesinde temizlik ve hijyen alanında dünyanın öncü şirketlerinden biri olan Diversey’in Başkan ve CEO’su Dr. İlham Kadri ile tanıştı. Dr. İlham Kadri, Halfetili öğrencilere bir video mesaj aracılığıyla seslenerek: “İmkânsızlıklar içinde büyümenin hayallere ulaşmak için engel olmadığını” söyledi.

Dünya Devi Şirketin Başkanı, Halfetili Öğrencilere Seslendi

Fas’ta yoksul bir temizlik işçisi olan anneannesi tarafından büyütülen ve kaderini değiştirmek için tek çıkış yolunu eğitimde bulan Dr. İlham Kadri, bugün, temizlik ve hijyen alanında Dünya’nın öncü şirketlerinden biri olan ve 100’e yakın ülkede, 9 bin çalışanı ile faaliyet gösteren Diversey’in Dünya Başkanlığı görevini sürdürüyor.

 

Dr. İlham Kadri’nin Türkiye ziyareti sırasında gazeteci Özlem Gürses’e verdiği röportajdan etkilenen Halfeti Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Ceren İleri, öğrencilerine ilham vermek için sosyal medya üzerinden iletişime geçerek Dünya Başkanı’na ulaşmayı başardı. Dr. İlham Kadri’nin hikâyesini öğrencilerine duyurmak istediğini belirten Ceren öğretmenin çabasını duyan Dr. İlham Kadri, bir video mesaj vasıtasıyla Halfetili öğrencilere seslendi.

 

Mesajında; Halfetili çocuklara Türkçe olarak“Merhaba” diye seslenen Dr. İlham Kadri, mesajının devamında “İmkânsızlıklar içinde büyümenin hayallere ulaşmak için engel olmadığını, hayalleri gerçekleştirmenin anahtarının bilgiye duyulan sürekli ve güçlü istek olduğunu” söyledi ve eğitimin önemini vurguladı.

 

"TEK İSTEĞİM ÖĞRENCİLERİME BU HİKÂYEYİ DUYURABİLMEKTİ"

İki yıldır Halfeti’de görev yaptığını belirten öğretmen Ceren İleri; “Aylar önce o röportajı izleyip de sonrasında mektubu yazdığımda bugün burada olanların gerçekleşeceğini hayal etmiyordum. Tek isteğim öğrencilerime ilham verecek bu hikâyeyi onlara duyurabilmekti. Benim hayal ettiğimin çok daha ötesinde bir yanıt aldım ve hikâyenin başkahramanı İlham Kadri, öğrencilerime bizzat seslenerek umut verdi. Umarım bu hikâye, öğrencilerimin geleceğine ışık tutar, cesaret verir ve onlara örnek olur.”

 

Diversey çalışanları, Halfeti’de düzenledikleri seminer ile hem Dr. İlham Kadri’nin mesajını öğrencilere iletti hem de çocuklara hijyen ve teknolojik gelişmeler konusunda eğitim verdi. Halfeti Gençlik Merkezi’nde yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı etkinlik renkli ve duygusal anlara sahne oldu.

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