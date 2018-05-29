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Bu haber 29 Mayıs 2018 01:18:06 Tarihinde eklenmiştir.

Harran Tıp’ın Kalitesi Sağlık Bakanlığınca Tescillendi

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık Bakanlığı tarafından 100 üzerinden 93,76 gibi yüksek bir puanla tescillendi.

Harran Tıp’ın Kalitesi Sağlık Bakanlığınca Tescillendi

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık Bakanlığı tarafından 100 üzerinden 93,76 gibi yüksek bir puanla tescillendi.

Sağlık Bakanlığından denetime gelen 5 kişilik bir ekip tarafından denetimi gerçekleştirilen Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin donanımı tam not aldı.

Hastanede ekip çalışmasının ön planda olduğunu ve böyle bir hastanenin batı bölgelerinin çoğunda bile olmadığını dile getiren Harran Tıp Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Emre Erkuş, “Sağlık Bakanlığı yetkilileri hastanemize tam not verdiler. Hastanemizin Şanlıurfa için büyük bir nimet olduğunu vurguladılar” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından önceki yıllarda denetlenecek yerler ile ilgili haber verilip bir günde denetim gerçekleştiriliyordu. Bu yıl haber vermeden gelen ekip tarafından 3 gün süren denetimde, hastanenin neredeyse tüm birimleri denetlendi. Geçen ekim ayında Harran Tıp hastanesine verilen puan yüz üzerinden 89,3 iken, bu denetimde yüz üzerinden 93,76 gibi rekor sayılabilecek bir rakama ulaştı.
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