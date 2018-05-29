fakıbaba, Balıklıgöl Caddesinde Yoğun İlgi İle Karşılaştı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerin bugünkü ayağı Balıklıgöl Caddesi oldu. Fakıbaba, zyaret sonrası şu açıklamalarda bulundu;“Balıklıgöl Caddesi’nde yüreğine dokunduğumuz her bir kardeşime hayırlı bir gün diliyorum. Genci, yaşlısı, esnafı, öğrencisi, emekçisi hepsi bizim değerlerimiz, zenginliğimiz.”