Urfa'da 3 engelli Çocuğu İle Yaşam Mücadelesi Veren Baba, Yardım Bekliyor



3 Çocuğu Da Engelli

Mağdur Aile Yardım Bekliyor

Urfa’ya mülteci olarak gelen birçok aile karınlarını doyurabilmek için çeşitli işlerde ucuz yevmiyelere çalışırken, birçoğunun böyle bir şansı olmuyor.Geçimini çöplerden kağıt ve plastik atık toplayarak yapmaya çalışan bir mülteci ailenin içler acısı durumu görenleri derinden üzüyor.3 çocuğu engelli olan aile geçimlerini sağlamak için kağıt, karton ve plastik gibi atık maddeleri topladıkları sırada çöpten buldukları ekmeklerle sahurlarını yapıp, iftarlarını da yine çöpten topladıkları yiyeceklerle yapıyorlar.Birçoğumuzun yüzüne dahi bakmadıkları yiyeceklere muhtaç olan mağdur aile 3 tane engelli çocuğu ile harabe bir evde eşyasız bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Yaz aylarında olduğumuz için büyük sorun yaşamadıklaırını dile getiren aile, kış aylarında oldukça zorluk çektiklerini ifade ediyor. Mağdur aile Urfalı hayırseverlerden yardım bekliyor. Ailenin durumunu görüp görüntülerini alan duyarlı bir vatandaş ailenin ev eşyasına ihtiyacı olduğunu ve Urfalı hayırseverlerin yardım ellerini uzatmalarını talep ediyor.