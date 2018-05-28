MHP'nin Sevilen Adayı Yılmaz, Çalışmalara Başladı

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Uzm. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz’ın seçim bürosu açıldı. 24 Haziran seçimlerinde MHP’den aday olan Uzm. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz hazırlıklarını tamamladığı seçim bürosunda seçim çalışmaları yürütmek için kolları sıvadı.2015 Haziran seçimlerinde MHP Şanlıurfa Milletvekili adayı olduğunda Urfalıların büyük sevgisini kazanmış, davası uğruna canla başla çalışarak kendini Urfa halkına ispatlamıştı.27. dönem de yine MHP’den Milletvekili adayı olan Yılmaz, Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet hastanesinde kardiyoloji doktoru olarak görev yapmış, 18 Mart 2018 de Milliyetçi Hareket Partisi 12. Genel kurultayında Dr. Devlet Bahçeli tarafından partinin Merkez Yönetim Kurulu(MYK) üyeliğine seçilmişti.Urfalı seçmenlerin desteğini ve özellikle duasını bekleyen Yılmaz’a seçim sürecinde başarılar diliyoruz.