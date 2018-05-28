Urfa'nın Bağımsız Adayı Şeyhmus Erol, Urfa Seçmenine Seslendi

Şeyhmuz Erol Kimdir?

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine Şanlıurfa'dan bağımsız aday olan Şeyhmus Erol, seçim çalışmalarına başladı. Siverekli müteahhit Erol, Bağımsız olarak girdiği seçim sürecinde Urfalılardan destek bekliyor.Önceki dönemlerde siyasete aday adayı olarak adım atan Erol, 24 Haziran'da da tercihini bağımsız aday olmaktan yana kullandı.Şanlıurfa'ya hizmet aşkını milletvekili olarak hizmet ile taçlandırma niyetinde olan Erol, Urfa’ya ve Urfalılara hizmet edebilme adına her türlü sorumluluğu alabilecek güçte olduğunu dile getirdi.Seçmene seslenen aday Erol, "Şanlıurfa için hayaliniz, özleminiz, önerileriniz neler diyerek, istişare ederek buyurun beraber hizmet edelim. Duanızı ve desteğinizi ne olur eksik etmeyin" çağrısında bulundu.1975 Şanlıurfa Siverekte doğdu.İlk Öğrenimimi Şair Nabi İlkokulunda yaptı.Orta öğrenimini Merkez ve Ticaret Lisesi'nde Yüksek Öğrenimini Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde tamamladı.Şanlıurfa Tekspor'da ve okul takımlarında 15 yıl kadar futbol ve basketbol oynadı.İlimizin profesyonel takımı olan Şanlıurfaspor futbol takımında bir sezon yer aldı.Şanlıurfa'da 1980'den bu yana Bamyasuyu, Yenişehir, Sosyal Konutlar, Sırrın Karşıyaka ve Valikonağı'nda ikamet etti.AK Parti'den 2004 yerel geçimlerinde Belediye MEclis Adaylığı, 2007 Genel Seçimlerinde Millet Vekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu. 2009 yılında Şanlıurfa merkezden AK Parti belediye Başkanlığı'na Aday Adayı oldu.Şu anda emlak alım satımı ve inşaat müteahhitliği yapmakta evli ve iki çocuk babasıdır.