Urfalı Vekil Araştırılmasını İstedi;Kimler Kazandı?

TL bir gecede yüzde 5 değer kaybetmişti

Borsa İstanbul dolar sattığını açıklamıştı

Borsa İstanbul’un döviz satışı sonrası Merkez Bankası faiz kararı açıklamıştı

Son dönemde dövizdeki artışta kimlerin kar elde ettiğine değinen CHP’li Av. Urfalı Mahmut Tanal’ın Twitter’dan yaptığı çarpıcı paylaşım şöyle:“Döviz artışının başlangıç gününde kimler döviz satın almıştır. Maliye Bakanı veya Başbakan bunu açıklamalıdır. Kuşlar bir yerlere haber verdi mi? Döviz artışında kim/kimler para kazandı?”Türk lirası, 22 Mayıs’ı 23 Mayıs’a bağlayan gece yarısı Dolar karşısında sert şekilde değer kaybetmişti. Gece Asya seansında 4,82’yi aşarak tarihi rekor kıran kur, 23 Mayıs’ta 4,9282’ye yükselerek tarihi zirveyi görmüştü.Dolar 4,92 seviyesi ile tarihi rekor kırdığı gün Borsa İstanbul döviz varlıklarını TL’ye çevirme kararını açıklamıştı. Borsa İstanbul’un Başkanı Himmet Karadağ, “Döviz sattık ama, ne kadar sattığımızı bilmiyorum” demişti.Bloomberg HT’de konuşan Himmet Karadağ ekonomideki son gelişmeleri analiz ettiklerini ve bu gelişmeler neticesinde dolardaki son atakların ekonomik parametrelere dayanmadığını görerek TL’ye güven vermek istediklerini belirtmişti. Karadağ, güven vermek için varlıklarını TL’ye çevirdiklerini, ne kadar Döviz sattıklarını ise bilmediğini söylemişti.Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ borsanın döviz satımı konusunda “Toplantılar yapıp ekonomik gelişmeleri analiz ettik, bunun neticesinde dolarda son atakların ekonomik parametrelere dayanmadığını görerek diğer firmalara da gösterge olması açısından TL’ye güvenimizi yansıttık” ifadelerini kaydetmişti.Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun toplantı kararı öncesinde 4.80 seviyesinde seyreden dolar, faiz kararı ile 4.57’lere kadar gerilemişti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını şu açıklama ile duyurmuştu:23 Mayıs 2018 Tarihli PPK Kararı:Geç likidite penceresi borç verme faiz oranı yüzde 13,5’ten 16,5’e yükseltilmiştir.Yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükseliş genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır.Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.TCMB fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.