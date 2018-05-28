Tatlıses'e Şok;Bir daha İbo’nun elini öpmem

iBRAHiM TATLISES’iN ELiNi ARTIK BAŞIMA KOYMAM

◊ İleride bir saygı albümü yapılmasını ister misiniz? En son Yıldız Tilbe yaptı. Ne diyorsunuz bu saygı albümlerine?

- Saygı albümleri güzel gidiyor. Beraber düet yaptığım biri oldu.

◊ Kiminle?

- Bir milletvekili aday adayıyla yapmıştık.

◊ İbrahim Tatlıses mi?

- Evet. Şarkının adı da “Bileydim”... Seçilmeyen arkadaşla yapmıştık. O zaman iyi de iş yapıyordu. Birdenbire noterden bir kağıt geldi “Benim sesimi çıkarın, Mahmut Tuncer böyle okusun” diye... Sanki ben yeni yetmeyim. Ondan sonra bu tür şeylere sıcak bakmadım. Ama bu tür bir şey bize teklif edilirse düşünürüm...

◊ Küs müsünüz İbrahim Tatlıses’le?

- Ben hayatımda kimseyle küsmedim. Dargınlık vardır.

◊ Bu meseleden dolayı mı?

- Yok.



Röportajın Devamını Okumak İçin Tıklayınız