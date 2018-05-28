Fakıbaba-İnce Tartışmasında Yeni Gelişme...

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir'de halka seslendi. Burada çeşitli bölgelerde düzenlediği mitinglerle seçim vaatlerini anlatan Muharrem İnce ayrıca kendisine yönelik açıklamalarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya yanıt verdi.

MUHARREM İNCE'DEN FAKIBABA'YA ELEŞTİRİ

Muharrem İnce çiftçilere mazot konusunda vaadine karşılık bir daha ucuza veriyoruz diyen Fakıbaba'yı eleştirerek şu ifadeleri kullandı. ''Geçenlerde traktörü dayadım benzinliğe dedim ki bu ülkede bir yalancı var. Mazot 2.5 liraymış. Doldurduk depoyu 2,5 lira değil 5.72 lira. Demek ki neymiş, Tarım Bakanı yalancıymış.''