Urfalı Büyükelçi Önen’in, Türklerle İftar Heyecanı

Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, mübarek Ramazan ayında bile dolu dolu geçen programlarının yanı sıra, Pekin’de bulunan Türk vatandaşları ile iftarda bir araya gelerek hasret giderdi.Pekin’de yanında bulunan annesi Fatma Önen Hanımefendi ile birlikte Türk vatandaşlarını tek tek kapıda karşılayan ve hal hatırlarını soran Şanlıurfalı Büyükelçi hemşehrimiz Emin Önen, “Bu akşam iftar soframızı Pekin'de yaşayan vatandaşlarımız bereketlendirdi. Büyükelçiliğimizde düzenlediğimiz iftarımıza iştirak eden 100’ü aşkın vatandaşımız ile birlikte mübarek Ramazan ayının ruhunu birlikte yaşadık, hasbihal edip memleket hasreti giderdik” dedi.İftar programı vesilesiyle Türk vatandaşlarıyla adeta hasret giderip güzel vakit geçiren Büyükelçi Önen ve annesi, bol bol sohbet etme imkanı buldukları vatandaşlarımızla da hatıra fotoğrafı çektirdiler.Büyükelçi Emin Önen, gündüz de ÇHC Yüksek Halk Savcılığı Uluslararası İşbirliği Departmanı Genel Müdürü Zhang Xinze'yi Büyükelçilikte kabul ederek 2 ülke arasında yargı alanında işbirliği konuları üzerine görüşmelerde bulundu.Bu arada; “Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde dış temsilciliklerimizin sandık kuracakları tarihleri ve seçim mekânlarının adreslerini içerir listeye aşağıda sunulan bağlantıdan ulaşılabilmektedir: http://www.ysk.gov.tr/doc/dosyalar/docs/24Haziran2018/2018CBMV-Temsilcilikler.pdf” diyerek hatırlatmada bulundu.