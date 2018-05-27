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Bu haber 27 Mayıs 2018 12:18:21 Tarihinde eklenmiştir.

Fakıbaba'dan Pınarbaşı'na Sert Tepki

24 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde, AK Parti'nin milletvekili listesine tepki gösteren Birecik Belediye Başkanı Pınarbaşı, Parti zarar görmesin diye tepkisini yumuşattığını dile getirip, itirazlarından vazgeçmeyeceğini dile getirmişti. Bu açıklamayı gören Fakıbaba, katıldığı televizyon programında Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı’na tepki gösterdi.

Fakıbaba'dan Pınarbaşı'na Sert Tepki

Birecik’ten Ak Parti Milletvekili Adayı başvuru yapan Mahmut Mirkelam’ın listede yer almaması tepkilere neden olup partililerin Ak Parti Birecik İlçe Teşkilatında toplanmasına sebep olmuştu.
Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, bu duruma oldukça tepki göstermiş, basın açıklamalarında sert sözlerle eleştirilerde bulunmuştu.
 

Fakıbaba, Kim Ne Yaparsa Kendine Yapar

Birecik Belediye Başkanı Pınarbaşı’nın sözlerini duyan Bakan Fakıbaba tepkisini göstermekte gecikmedi. Fakıbaba;
 
‘’Kim ne yaparsa kendine yapar. O açıklamaları kendisine hiç yakıştıramadım. O açıklamaları siyasete yakışmayan bir olaydır. Mahmut Mirkelam’ın aday olmasını ben istedim. "Birecik’teki boşluğu doldurur’ dedim. Mahmut beyin arkasında durdum. Birecik’e emek vermiş bir insan. Oy katkısı sağlayabilecek bir insandı. Liste açıklandığında ismini görmeyince ben de şaşırdım." dedi.
 

Ben Vefalı Bir İnsanım

Bakan Fakıbaba, listeyi kendisinin yaptığı ile ilgili söylentilere de ‘’Ben yapsaydım yakın çevremden arkadaşlarımı koymaz mıydım? Ben vefalı bir insanım’’ dedi.

Fakıbaba'nın Tepkisine Neden Olan Haber:  https://www.urfa.com/haber/9483/ak-partili-belediye-baskani-partisinin-vekil-listesini-protesto-etti/
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