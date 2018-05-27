Fakıbaba'dan Pınarbaşı'na Sert Tepki

Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, bu duruma oldukça tepki göstermiş, basın açıklamalarında sert sözlerle eleştirilerde bulunmuştu.
Fakıbaba, Kim Ne Yaparsa Kendine YaparBirecik Belediye Başkanı Pınarbaşı’nın sözlerini duyan Bakan Fakıbaba tepkisini göstermekte gecikmedi. Fakıbaba;
‘’Kim ne yaparsa kendine yapar. O açıklamaları kendisine hiç yakıştıramadım. O açıklamaları siyasete yakışmayan bir olaydır. Mahmut Mirkelam’ın aday olmasını ben istedim. "Birecik’teki boşluğu doldurur’ dedim. Mahmut beyin arkasında durdum. Birecik’e emek vermiş bir insan. Oy katkısı sağlayabilecek bir insandı. Liste açıklandığında ismini görmeyince ben de şaşırdım." dedi.
Ben Vefalı Bir İnsanımBakan Fakıbaba, listeyi kendisinin yaptığı ile ilgili söylentilere de ‘’Ben yapsaydım yakın çevremden arkadaşlarımı koymaz mıydım? Ben vefalı bir insanım’’ dedi.
Fakıbaba'nın Tepkisine Neden Olan Haber: https://www.urfa.com/haber/9483/ak-partili-belediye-baskani-partisinin-vekil-listesini-protesto-etti/
Yorum Yap