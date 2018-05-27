Fakıbaba;Urfa Listesini Ben Hazırlamadım!

Programda bir konuşma yapan Bakan Fakıbaba, listeyle ilgili eleştirilere şu yanıtı verdi:
"Listede vallahi benim de tanımadığım arkadaşlar var ama gurur duyuyorum. Listeyi ben yapmadım ama inkar edenler var, yanlış algılar var. 300 kişinin içerisinde belki bu 2 kişi bu algıyı çıkarıyor, çıkarsın zararı yok. Ben mertçe konuşan bir adamım. Listeyi ben yapmadım, yapmış olsam söylerdim. Hiçbir bakana listeyi yaptırma hakkını vermediler. Ben Pazartesi günü öğrendim ama bahane ile Ahmet Fakıbaba'yı vurmakla elinize ne geçecek? Urfa'ya canım feda olsun. Onun için hiç kimsenin yanlış şeylerine gelmeden AK Parti'yi destekleyelim. Mücadeleden kaçan namerttir "
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