Urfa Listesi Değişti,İşte Liste!

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Urfa Milletvekili aday listesinde 2 değişikliğe gidildi. 11. sıradaki Elif Rojda Talar ve 12. sıradaki Celaleddin Erken yerine aday adaylığı başvurusunda bulunanlardan İsmail Telli ve Mehmet Şerif Bendaş‘a yer verildi.
HDP‘nin Urfa aday listesi şu isimlerden oluştu:
1 Nimetullah Erdoğmuş
2 Ayşe Sürücü
3 Nusrettin Maçin
4 Ömer Öcalan
5 Aliye Kızıldamar
6 İsmail Kaplan
7 Roza Yazmacı
8 Yusuf Yetim
9 Songül Arpa
10 Orhan Özkan
11 İsmail Telli
12 Mehmet Şerif Bendaş
13 Meral Balter
14 Bışar Tüysüz
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