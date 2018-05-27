Urfa Listesi Değişti,İşte Liste!

Siyasi partilere aday listeleri ve bağımsız adaylara başvuru evrakındaki eksikleri tamamlamaları için tanınan süre sona erdi.Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Urfa Milletvekili aday listesinde 2 değişikliğe gidildi. 11. sıradaki Elif Rojda Talar ve 12. sıradaki Celaleddin Erken yerine aday adaylığı başvurusunda bulunanlardan İsmail Telli ve Mehmet Şerif Bendaş‘a yer verildi.HDP‘nin Urfa aday listesi şu isimlerden oluştu:1 Nimetullah Erdoğmuş2 Ayşe Sürücü3 Nusrettin Maçin4 Ömer Öcalan5 Aliye Kızıldamar6 İsmail Kaplan7 Roza Yazmacı8 Yusuf Yetim9 Songül Arpa10 Orhan Özkan11 İsmail Telli12 Mehmet Şerif Bendaş13 Meral Balter14 Bışar Tüysüz