Geçmişin Gizemi, Urfa’da Keşfedilmeyi Bekliyor...



12 BİN YIL ÖNCESİNDEN GÜNÜMÜZE GELEN EŞSİZ BİR ANIT

ANADOLU TOPRAKLARININ TAŞTAN ANITSAL TANRILARI

GEÇMİŞİN GİZEMİ, ANADOLU TOPRAKLARINDA KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

YÜRÜTÜLEN arkeolojik çalışmalar, yaşama elverişli iklimi ve coğrafyası ile Anadolu topraklarının, Prehistorik Çağlardan bu yana iskan görmüş ve canlılara ev sahipliği yapmış olduğunu ortaya koyuyor. İnsanın insan olma sürecini tamamladığı günden bu yana yaşamın var olduğu bu topraklar, geçmişin gizemini de bağrında tutmaya hala devam ediyor. Terminolojik adı ile Neolitik Çağ yani Cilalı Taş Devri, insanların bir arada yaşamı örgütleyerek tarım devrimini gerçekleştirmeleri ile başlıyor. Neolitik devrim olarak da adlandırılan ve tarımsal faaliyetler ile gerçekleşen bu sosyo-ekonomik dönüşüm ise dünyada ilk defa Anadolu topraklarında gerçekleşiyor. Çatalhöyük, dünyanın ilk ve en eski yerleşim alanı olarak literatürde yerini alırken, insanlık tarihinin ilk ve en eski ‘tapınım alanı’ da ‘Göbekli Tepe’ olarak gösteriliyor. Başka bir konu başlığı altında daha sonraları inceleyeceğimiz Çatalhöyük’ü şimdilik tarihin gizemli dünyasında geride bırakıyoruz ve dünyanın ilk tapınım alanına doğru yol alıyoruz. Tarihin gizemli dünyasında bu cumartesi, Klaus Schmidt’i bir kez daha anarak Göbekli Tepe’ye gidiyoruz.Göbekli Tepe, tarihin akışını ve kronolojisini değiştiren, tabir-i caiz ise alt üst eden ve gizemi hala çözülememiş dünyanın en önemli anıtlarından biri. Kendi döneminin en eşsiz yapısı olmakla birlikte hala dünyanın bilinen en eski dini ve mimari yapısı. Keşfinden bu yana medeniyetin başlangıcıyla ilgili tüm verileri değiştiren ve dünyada büyük bir yankı uyandıran Göbekli Tepe, 12 bin yıllık tarihi ile Anadolu topraklarında geçmişin gizemini günümüze taşıyor. Göbekli Tepe’yi dünyaya kazandıran Klaus Schmidt, bu eşsiz yapıtı şu ifadeler ile anlatıyor: “Yaklaşık 12 bin yıl önce, Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kalan bölgede, insanlık tarihinin en önemli değişimlerinden biri yaşanmaktaydı. İnsanoğlu avcı-toplayıcı bir yaşam tarzından, yerleşik hayata, çiftçi-üretici düzene geçmek üzereydi. 12 bin yıl öncesinin avcı toplayıcılarının bu geçiş döneminde, sandığımız gibi mütevazi ve basit bir yaşam tarzıyla yetinmemiş olduklarını, aksine, görkemli bir evre yaşadıklarını, Göbekli Tepe’de bize bıraktıkları izlerde görebiliyoruz. Göbekli Tepe’nin etkileyici anıtsal buluntuları yetkin bir taş işçiliğini yansıtmakta, taş üzerinde kabartma tekniğiyle yapılarak aktarılan motiflerin içerik zenginliği ise karmaşık bir düşünsel düzeye ulaşıldığını göstermektedir. Tüm bu bulguların yanında, eserlerin nitelik ve nicelikleri gözlemlendiğinde, rastlantısal değil düzenli bir tekrarlama şeklinde saptanabilen büyük boyutluluk, anıtsallık ve sayısal yoğunluk, arka planda olması gereken gelişkin sosyal düzenin, organizasyon ve koordinasyon kabiliyetinin ipuçlarını vermektedir. 12 bin yıl öncesinden günümüze ilettiği bu kapsamlı bilgi hazinesi ile geçmişimizin önemli bir zaman dilimi hakkında daha önce düşünmemizin dahi mümkün olmadığı soruları üretebilmemizi sağlayan Göbekli Tepe, emsalsizliği ile biz bilim insanlarını olduğu kadar, belki daha da fazla, bulunduğu toprakların insanlarını etkileyen, haklı olarak gururlandıran eşsiz bir değerdir.”Göbekli Tepe, oymaları, taştan heykelleri, mabetleri ve kusursuz işçiliği ile benzersiz bir tapınak. Günümüz Şanlıurfa ili sınırları içerisinde yer alan Göbekli Tepe, insanlık tarihinin en eski ve en büyük ibadet merkezi. Arkeologlar, Göbekli Tepe’de boyları 3 ile 6 metre arasında değişen T biçimindeki sütunların, stilize edilmiş insan figürleri olduklarını düşünüyorlar. Bunun sebebi ise T biçimindeki sütunlarda görülen kol ve el tasvirleri. Bu sütunlar üzerinde hayvan betimlemeleri ve soyut semboller de mevcut. Boğa, aslan, yaban domuzu, tilki, yılan, turna ve yaban ördekleri en sık görülen hayvan betimlemeleri arasında yerini alıyor. İnsanları temsil eden T biçimli sütunların ağırlıkları ise 40 ile 60 ton arasında değişiyor. Göbekli Tepe, gerek anıtsal heykelleri gerekse de sıvı geçirmeyen zeminleri ile inşa teknikleri bakımından, neolitik insanlarının ne denli yetkin olduklarını gözler önüne seriyor.Dünyada Göbekli Tepe'nin keşfine kadar bilinen en eski tapınak Malta'da bulunmakla birlikte günümüzden 5 bin yıl öncesine tarihleniyor. Yani Göbekli Tepe’den 7 bin yıl sonra inşa ediliyor. Göbekli Tepe aynı zamanda, hala gizemi çözülememiş Stonehenge'den 7 bin, Mısır piramitlerinden ise 7 bin 5 yüz yıl daha yaşlı... Yapılış yılından yaklaşık bin yıl sonra onlarca ton toprak ve çakmaktaşları ile tamamen gömüldüğü saptanan Göbekli Tepe’nin, niye gömüldüğü ise cevabı verilememiş sorular listesinde yerini alıyor. Aynı zamanda, Göbekli Tepe’nin günümüze dek bu denli nasıl korunabildiği ise hala bir muamma…İlkel el aletlerinden başka bir aletin olmadığı bu dönemde, ağırlıkları 40 ile 60 ton arasında değişen bu sütunların, nasıl taşınıp yerleştirildiği de arkeologlar tarafından henüz çözülemedi. İnsanlığın avcı toplayıcı oldukları dönemde, yerleşim ve tarım kavramlarından çok uzak olduğu 12 bin yıl öncesinde, bu yapıların nasıl tasarlandığı sorusu da hala yanıtlarını arıyor. Geçmişin gizemi, Anadolu topraklarında yaşamaya devam ediyor… Cevabı henüz verilememiş tüm bu sorular bir gün aydınlandığında, belki de insanlık tarihi Anadolu topraklarında yeni bir boyut kazanacak… /Yeni Alanya-Ceren Şahin