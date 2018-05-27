Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 27 Mayıs 2018 01:24:20 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Extacy Hap Operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri karakörü’de yol aramaları sırasında bir araçta yaptıkları aramada gizli bölmelerde poşet içerisinde 1.374 adet Extacy uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınarak tutuklandı

Urfa'da Extacy Hap Operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri karakörü’de yol aramaları sırasında bir araçta yaptıkları aramada gizli bölmelerde poşet içerisinde 1.374 adet Extacy uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınarak tutuklandı

konuyla ilgili olarak Şanlıurfa valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:


1.        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, yasaların kendisine verdiği görev ve sorumlulukların gereği olarak kaçakçılık ile mücadelede en etkin şekilde görevini icra etmek için gereken bütün önlemleri en iyi şekilde almaktadır.


2.    Bu kapsamda; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda ellerindeki uyuşturucu maddelerini satmak için müşteri aradıkları tespit edilen  S.G ve U.E isimli şahısların kullandığı 01 BZ … plakalı araç 23 Mayıs 2018 tarihinde saat:23:00 sıralarında Şanlıurfa ili Karaköprü ilçesi Maşuk Mahallesi eski Şanlıurfa-Bozova karayolu üzerinde durdurularak yapılan aramada araç içerisinde gizli bölmelerde poşet içerisinde 1.374 adet Extacy uyuşturucu madde ele geçirilerek şahıslar gözaltına alınmıştır.

3.    Gözaltındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.
      Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Urfa'da Extacy Hap Operasyonu
Urfa'da Extacy Hap Operasyonu
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri karakörü’de yol aramaları sırasında bir araçta yaptıkları aramada gizli bölmelerde poşet içerisinde 1.374 adet Extacy uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınarak tutuklandı
Urfa'da,Suriyeli Hırsızlar Yakalandı!
Urfa'da,Suriyeli Hırsızlar Yakalandı!
Urfa'da Hırsızlık Yaptıkları Belirlenen 2 Kişi Gözaltına Alındı.Gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hayvan Hırsızı Yakayı Ele Verdi!
Hayvan Hırsızı Yakayı Ele Verdi!
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Sancaktar Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayında Şüpheli şahsın çalmış olduğu 1 adet TV ve motosiklet ele geçirildi.
Urfa Merkeze Korku Salmışlardı,Yakalandılar!
Urfa Merkeze Korku Salmışlardı,Yakalandılar!
Urfa'da Hırsızlık Yaptıkları Belirlenen 2 Kişi Gözaltına Alındı.Gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Urfa'da Jandarmaya Saldırı,Valilikten Açıklama Geldi!
Urfa'da Jandarmaya Saldırı,Valilikten Açıklama Geldi!
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü kırsalında jandarma karakoluna teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi.
Harran İİBF’de Mezuniyet Sevinci
Harran İİBF’de Mezuniyet Sevinci
Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde mezuniyet töreni düzenlendi
Urfa’da 2 Terörist Yakalandı!
Urfa’da 2 Terörist Yakalandı!
Teröristler Birecik Sınırında Yakayı Ele Verdiler.
Urfa'da İş Arayanlar Dikkat!
Urfa'da İş Arayanlar Dikkat!
KYK personel alımı başvuru şartları, Devlet Personel Başkanlığı internet sitesinde yer alan duyurunun ardından netlik kazandı. Bünyesine diyetisyen, şoför, psikolog ve büro personeli başta olmak üzere toplam 1.220 kişi dahil etmeye hazırlanan KYK, personel alımı ile kadrosunda bulunan açığı kapatmaya hazırlanıyor. Peki, KYK personel alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, binlerce vatandaşın merakla araştırdığı o şartlar hakkında detaylı bilgiler
Urfa'da 42 Adrese Operasyon,28 Gözaltı!
Urfa'da 42 Adrese Operasyon,28 Gözaltı!
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafındanyapılan üç aylık takip ve çalışma neticesinde; 03 Mayıs 2018 tarihinde Viranşehir, Siverek, Haliliye, Karaköprü, Eyyübiye ilçelerinde örgütlü olarak BOTAŞ Petrol Boru Hattından Hırsızlık suçunu işlediği tespit edilen 42 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda, aranan (39) şüpheliden (28)’i yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Urfa Çiftçisine Güzel Haber;Desteklerimiz Devam Edecek!
Urfa Çiftçisine Güzel Haber;Desteklerimiz Devam Edecek!
"Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından IPARD programı kapsamında, bir kısmı ulusal fonlardan oluşan Avrupa Birliği kırsal kalkınma hibelerini 2011 yılından itibaren yatırımcılarımıza kullandırıyoruz.
Urfa'da Tefeci Operasyonu!
Urfa'da Tefeci Operasyonu!
İl Emniyet Müdürlüğü Tarafından,Kent merkezinde yapılan eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına Alınan 16 kişiden 12’sinin tutuklandığı bildirildi.
Urfa'da,Kapkaççılar Yakalandı!
Urfa'da,Kapkaççılar Yakalandı!
Şanlıurfa’nın Hayati Harrani mahallesinde bir kadının elinden cep telefonunu çalarak kayıplara karışan şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmasıyla yakalandı.
Fakıbaba;Urfa Listesini Ben Hazırlamadım!
Fakıbaba;Urfa Listesini Ben Hazırlamadım!
Urfa'da Neler Oluyor?,11 bin yıllık 'Urfa Adamı'nın evini yıkıyorlar
Urfa'da Neler Oluyor?,11 bin yıllık 'Urfa Adamı'nın evini yıkıyorlar
Urfa Listesi Değişti,İşte Liste!
Urfa Listesi Değişti,İşte Liste!
Urfa Başkanı,Saatçi Oldu...
Urfa Başkanı,Saatçi Oldu...
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
35°C / 21°C
Durum
Yer Yer Sağnak Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:19
Güneş
05:02
Öğle
12:29
İkindi
16:18
Akşam
19:44
Yatsı
21:18
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿