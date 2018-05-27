Urfa'da Extacy Hap Operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri karakörü’de yol aramaları sırasında bir araçta yaptıkları aramada gizli bölmelerde poşet içerisinde 1.374 adet Extacy uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınarak tutuklandı

konuyla ilgili olarak Şanlıurfa valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



1. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, yasaların kendisine verdiği görev ve sorumlulukların gereği olarak kaçakçılık ile mücadelede en etkin şekilde görevini icra etmek için gereken bütün önlemleri en iyi şekilde almaktadır.



2. Bu kapsamda; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda ellerindeki uyuşturucu maddelerini satmak için müşteri aradıkları tespit edilen S.G ve U.E isimli şahısların kullandığı 01 BZ … plakalı araç 23 Mayıs 2018 tarihinde saat:23:00 sıralarında Şanlıurfa ili Karaköprü ilçesi Maşuk Mahallesi eski Şanlıurfa-Bozova karayolu üzerinde durdurularak yapılan aramada araç içerisinde gizli bölmelerde poşet içerisinde 1.374 adet Extacy uyuşturucu madde ele geçirilerek şahıslar gözaltına alınmıştır.

3. Gözaltındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.