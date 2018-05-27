Fakıbaba'dan şovlara 'İnce' mazot ayarı!

'İNCE'Yİ HAYRET VE ÜZÜNTÜYLE TAKİP EDİYORUM'
“Sayın Muharrem İnce’nin, seçim meydanlarında başta mazot fiyatları olmak üzere tarım konularındaki açıklamalarını hayretle ve üzüntüyle takip ediyor, kullandığı üslubu ve pek çok ifadesini, bir cumhurbaşkanı adayı olarak kendisine yakıştıramıyorum. Çiftçimizin kullandığı mazot bedelinin yarısının devlet tarafından karşılandığı konusunda yaptığı açıklamalar, konu hakkında bırakın yetersizliği, hiçbir bilgiye sahip olmadığını göstermektedir.''
''CUMHURİYET TARİHİNDE İLK KEZ AK PARTİ DESTEK KAPSAMINA ALDI''
''Mazot desteği konusunda Sayın İnce’nin evvela şunları bilmesi gerekiyor: Çiftçimizin kullandığı mazotu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 2003 yılında AK Parti Hükümetleri olarak biz destek kapsamına aldık. 2003-2017 döneminde mazot maliyetinin ortalama % 16’sını destekleyerek üreticilerimize 7,5 milyar TL destekleme ödemesi yaptık. 2018 yılında ise bir ilke daha imza atarak çiftçilerimizin kullandığı mazotun yarısını ödemeye başladık. Bu kapsamda çiftçimize 1,8 milyar TL destekleme ödemesi yaptık.''
Yorum Yap