Fakıbaba'dan şovlara 'İnce' mazot ayarı!

'İNCE'Yİ HAYRET VE ÜZÜNTÜYLE TAKİP EDİYORUM'

''CUMHURİYET TARİHİNDE İLK KEZ AK PARTİ DESTEK KAPSAMINA ALDI''

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin seçim faaliyetlerinde mazot fiyatları konusunda söylediği sözlerle ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba'dan çeşitli açıklamalar geldi.“Sayın Muharrem İnce’nin, seçim meydanlarında başta mazot fiyatları olmak üzere tarım konularındaki açıklamalarını hayretle ve üzüntüyle takip ediyor, kullandığı üslubu ve pek çok ifadesini, bir cumhurbaşkanı adayı olarak kendisine yakıştıramıyorum. Çiftçimizin kullandığı mazot bedelinin yarısının devlet tarafından karşılandığı konusunda yaptığı açıklamalar, konu hakkında bırakın yetersizliği, hiçbir bilgiye sahip olmadığını göstermektedir.''''Mazot desteği konusunda Sayın İnce’nin evvela şunları bilmesi gerekiyor: Çiftçimizin kullandığı mazotu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 2003 yılında AK Parti Hükümetleri olarak biz destek kapsamına aldık. 2003-2017 döneminde mazot maliyetinin ortalama % 16’sını destekleyerek üreticilerimize 7,5 milyar TL destekleme ödemesi yaptık. 2018 yılında ise bir ilke daha imza atarak çiftçilerimizin kullandığı mazotun yarısını ödemeye başladık. Bu kapsamda çiftçimize 1,8 milyar TL destekleme ödemesi yaptık.''