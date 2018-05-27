MHP,Seçim Beyannamesi Açıkladı

İşte MHP’nin seçim beyannamesinin ana başlıkları:
– Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkarılması
– Vatandaşların, kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılması
– Ekonominin ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformların hızla gerçekleştirilmesi
– Esnaf ve çiftçilerin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi
– AVM yasasının yeniden düzenlenmesi, esnafı yok eden AVM ve zincir marketler ile belediye işletmelerine yönelik tedbirler alınması
– Esnaf ve sanatkarların geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanınması
– Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması
– Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafa vergisiz akaryakıt sağlanması, şoför esnafa yıpranma payı hakkı temin edilmesi
– Çiftçilerin kullandığı mazot üzerindeki vergilerin kaldırılması
– Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması, tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükünün düşürülmesi
– İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilmesi
– Gençlerin, iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması ve öğrenim kredisi borçlarından faiz alınmaması
– Ön lisans mezunlarına lisans tamamlama imkanı sağlanması, üniversiteye giriş sınavının kaldırılması
– Askerlik süresinin prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılması
– Emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi, refah payının yükseltilmesi, emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetinin giderilmesi
– Kadınlara sigortalılık öncesi doğumları için borçlanma hakkı tanınması
– Kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi, kadına ve çocuğa karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılması, adli yardım desteği sağlanması, dava açma zaman aşımının kaldırılması,
– Asgari ücretten vergi alınmaması, ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılması,
– Kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B'li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya alınması,
– Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların, genel idari hizmetlere geçirilmesi,
– Kamu çalışanlarının tüm ek ödemelerinin emekli aylığına yansıtılması,
– Sağlık çalışanlarına yıpranma payı hakkı verilmesi, yardımcı sağlık personelinin istihdamının yaygınlaştırılması,
– Mühendislerin özlük haklarının iyileştirilmesi,
– Öğretmenlerin ek göstergesinin 3 bin 600'e çıkarılması, atanamayan öğretmenlerin tamamının kademeli olarak atanması için kadro ihdas edilmesi,
– Maliye ve gelir idaresi çalışanlarına kurum içi uzmanlık sınavı açılması, mübaşir, zabıt katibi ve diğer adalet çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi,
– Uzman çavuşların tümünün kadroya alınması, özlük haklarıyla birlikte mali ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi,
– Emniyet çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesi, polislerin ek göstergesinin 3 bin 600'e yükseltilmesi, haftada 40 saatin üzerindeki hizmetler için fazla mesai verilmesi,
– Engelli ve engelli yakını aylığının yükseltilmesi ve engelli aylığı ödenmesinde, aile geliri yerine kendi gelirlerinin esas alınması,
– Doğuştan ya da işe girmeden önce engelli olanların, malul şartlarından yararlandırılması,
– Muharip gazi şeref aylığının artırılması ve hepsine aynı tutarda ödenmesi,
– Şehit anne ve babalarının aldıkları maaşın artırılması, şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilmesi,
– Terörle mücadele gazilerine ikinci istihdam imkanı sağlanması, ordu ve polis vazife malullerinin maaşlarının iyileştirilmesi, gazilere ÖTV'siz araç imkanı getirilmesi,
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