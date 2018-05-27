MHP,Seçim Beyannamesi Açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin seçim beyannamesini açıkladı. 27. Yasama Döneminde, çeşitli toplum kesimlerinin talep ve beklentileri doğrultusunda vaadleri sıralayan Bahçeli, “2023'te, büyükşehirleri kapsayacak şekilde yüz il, bin ilçeden oluşan bir idari sistemle, ekonomide yerli ve milli diriliş sayesinde, siyasette birlik ve dayanışma ruhunun ayağa kalkışıyla Türkiye bölgesinde süper güç, küresel düzeyde de sözü dinlenen bir ülke seviyesine mutlaka ulaşacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin TBMM'de etkin konumda olması, bir yandan yürütmenin adalet ve hakkaniyet anlayışı içinde denetlenmesini, diğer yandan da ekonomik ve sosyal politikalara yön vermesini sağlayacaktır. İlaveten 7 Haziran ve 1 Kasım Seçim Beyannamelerimizde bir kısmının yer bulduğu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde gerçekleşmesi için mücadele edeceğimiz söz ve vaatlerimiz ana başlıklar halinde şu şekildedir” diyerek 24 Haziran seçim beyanlarını sıraladı.İşte MHP’nin seçim beyannamesinin ana başlıkları: