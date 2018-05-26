Urfa'ya Millet Bahçesi Kurulacak Mı?

Millet Bahçesi Nedir?

Şanlıurfa’da Millet Bahçesi Yapılacak Mı?

Millet Bahçesi Türkiye’de Nerede Var

Türkiye’de Hangi İllere Millet Bahçesi Kurulacak?

Urfa’da terkedilmiş eski havaalanının akibeti tüm Urfalılar tarafından merak ediliyor. Bir dönem kamu arazisi oldu, bir dönem de fidanlık oldu olacak derken şu an boş ve terk edilmiş halde bulunan eski havaalanına neden Millet bahçesi yapılmıyor dendi.Millet bahçesi çevreci hükümetler tarafından yapılan bir yeniliktir. Şehirlerde kullanılmayan, terk edilmiş boş alanların ağaçlarla kaplanması, o bölgenin ağaçlandırılması demektir. Bu alanlara, oldukça değerli meyve ağaçları da dahil olmak üzere binlerce çeşit ağaçdikilir.Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atatürk Havaalanı’na Millet Bahçesi yapma fikrinden sonra Urfalılar da bu fikri benimseyip “Urfa’ya Millet Bahçesi Yapılır Mı?” soruları akıllardan geçmeye başladı. Bunun için en uygun alternatifin eski havaalanı olduğunu düşünen vatandaşlar, yetkililerin bu konudaki açıklama yapması gerektiğini, vatandaşın taleplerinin bu doğrultuda olduğunu dile getirdi. Vatandaşların taleplerinden sonra Urfa’ya millet bahçesinin yapılıp yapılmayacağı büyük merak konusu haline geldi.Dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca metrekarelik alanlara kurulmuş millet bahçeleri bulunmaktadır. Dünya’nın en büyük 20 şehir parkına yılda milyonlarca turist geliyor.Türkiye’de ise Taksim- Gezi parkı Millet Bahçesi olarak bilinen ilk bahçedir. 1940 yılında açılan park 38.000 metrekarelik bir alandır. İsanbul2un Cumhuriyet Döneminde yapılan ilk parkı olmasıyla da bilinen Gezi Parkı, Uzun süre İnönü Gezisi olarak da adlandırıldı.Bursa Atatürk StadıEskişehir Atatürk StadıTrabzon Hüseyin Avni Aker StadıGaziantep Kamil Ocak StadyumuKonya Atatürk StadyumuSamsun 19 Mayıs StadyumuOrdu 19 Eylül StadyumuYukarıdaki illere kurulması planlanan millet bahçesi Urfa’ya neden kurulmasın? Üstelik eski havaalanı gibi boş ve terk edilmiş bir arazi varken!(kahramanmaraş Millet Bahçesi projesi)