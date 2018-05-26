Urfa'ya Millet Bahçesi Kurulacak Mı?

Millet Bahçesi Nedir?Millet bahçesi çevreci hükümetler tarafından yapılan bir yeniliktir. Şehirlerde kullanılmayan, terk edilmiş boş alanların ağaçlarla kaplanması, o bölgenin ağaçlandırılması demektir. Bu alanlara, oldukça değerli meyve ağaçları da dahil olmak üzere binlerce çeşit ağaçdikilir.
Şanlıurfa’da Millet Bahçesi Yapılacak Mı?Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atatürk Havaalanı’na Millet Bahçesi yapma fikrinden sonra Urfalılar da bu fikri benimseyip “Urfa’ya Millet Bahçesi Yapılır Mı?” soruları akıllardan geçmeye başladı. Bunun için en uygun alternatifin eski havaalanı olduğunu düşünen vatandaşlar, yetkililerin bu konudaki açıklama yapması gerektiğini, vatandaşın taleplerinin bu doğrultuda olduğunu dile getirdi. Vatandaşların taleplerinden sonra Urfa’ya millet bahçesinin yapılıp yapılmayacağı büyük merak konusu haline geldi.
Millet Bahçesi Türkiye’de Nerede VarDünyanın birçok ülkesinde milyonlarca metrekarelik alanlara kurulmuş millet bahçeleri bulunmaktadır. Dünya’nın en büyük 20 şehir parkına yılda milyonlarca turist geliyor.
Türkiye’de ise Taksim- Gezi parkı Millet Bahçesi olarak bilinen ilk bahçedir. 1940 yılında açılan park 38.000 metrekarelik bir alandır. İsanbul2un Cumhuriyet Döneminde yapılan ilk parkı olmasıyla da bilinen Gezi Parkı, Uzun süre İnönü Gezisi olarak da adlandırıldı.
Türkiye’de Hangi İllere Millet Bahçesi Kurulacak?Bursa Atatürk Stadı
Eskişehir Atatürk Stadı
Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı
Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu
Konya Atatürk Stadyumu
Samsun 19 Mayıs Stadyumu
Ordu 19 Eylül Stadyumu
Yukarıdaki illere kurulması planlanan millet bahçesi Urfa’ya neden kurulmasın? Üstelik eski havaalanı gibi boş ve terk edilmiş bir arazi varken!
(kahramanmaraş Millet Bahçesi projesi)
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