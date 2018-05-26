Urfa'nın Tarihini Değiştirmeye Tenezzül Eden Cahil Kim?

Bu durumla beraber tarihini, ismini ve günümüze gelmek için geçirdiği yıkımlarını bildiğimiz Harran kapı’nın ayak’ta kalan tek kapısı olan ve tarihte Barlaha olarak da geçen kapının ismi, Barla olarak değiştirilmiş.
Bu Yapılan Büyük Bir CahilliktirTarihi kitapları araştırdığımızda günümüze ismi BARLAHA olarak gelen kapı, bugün Urfa’da tarih bilmez kişiler tarafından BARLA olarak değiştirilmiş.
Dikkatlerden kaçmayan bu durum için Urfa’nın tarihini bilen vatandaşlar “Bu büyük cahilliği yapanı merak ediyoruz. tarihi değiştirmek, tarihten gelen emanete hıyanet etmek kimin keyfine kaldı. Tabelada Barla Kapısı yazmak büyük bir cahilliktir.” Yorumunda bulundu.
Urfa’nın tarihine büyük önem veren belirli bir kesimin bu konudaki yorumu durum hakkında ne kadar kızgın ve endişeli olduğunu gözler önüne seriyor.
Binlerce Yıllık İsim Nasıl Değiştirilir?Barlaha’nın neden Barla olarak değiştirildiğini merak eden bir vatandaş konu hakkında şunları dile getirdi;
“Barla Kapısı??? Harran kapısının güney girişi… Sol yanında kim tarafından yazdırıldığını - yazıldığını bilmediğim, tahmin yürütüldüğünde bulunabilecek bir tanıtım tabelası var. Tabelada kapının ismi " BARLA KAPISI" olarak yazılmış. Binlerce yıllık ismi " Harran Kapı" olan tarihi yer olmuş Barla kapısı!
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