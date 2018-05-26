Urfa'nın Tarihini Değiştirmeye Tenezzül Eden Cahil Kim?

Bu Yapılan Büyük Bir Cahilliktir

Binlerce Yıllık İsim Nasıl Değiştirilir?

Urfa’nın Diğer Kapıların Da Bakmak Lazım

Tarihi Harran Kapı, Harran Kapı olmaktan çıkarak yetkililerin keyfi isim verme durumana kadar düştü. Milyon yıllık tarihle yaşanan Urfa’da hemen hemen herkes şehrin tarihini bilmekte, bilmese de en azından fikir sahibi olmakta.Bu durumla beraber tarihini, ismini ve günümüze gelmek için geçirdiği yıkımlarını bildiğimiz Harran kapı’nın ayak’ta kalan tek kapısı olan ve tarihte Barlaha olarak da geçen kapının ismi, Barla olarak değiştirilmiş.Tarihi kitapları araştırdığımızda günümüze ismi BARLAHA olarak gelen kapı, bugün Urfa’da tarih bilmez kişiler tarafından BARLA olarak değiştirilmiş.Dikkatlerden kaçmayan bu durum için Urfa’nın tarihini bilen vatandaşlar “Bu büyük cahilliği yapanı merak ediyoruz. tarihi değiştirmek, tarihten gelen emanete hıyanet etmek kimin keyfine kaldı. Tabelada Barla Kapısı yazmak büyük bir cahilliktir.” Yorumunda bulundu.Urfa’nın tarihine büyük önem veren belirli bir kesimin bu konudaki yorumu durum hakkında ne kadar kızgın ve endişeli olduğunu gözler önüne seriyor.Barlaha’nın neden Barla olarak değiştirildiğini merak eden bir vatandaş konu hakkında şunları dile getirdi;“Barla Kapısı??? Harran kapısının güney girişi… Sol yanında kim tarafından yazdırıldığını - yazıldığını bilmediğim, tahmin yürütüldüğünde bulunabilecek bir tanıtım tabelası var. Tabelada kapının ismi " BARLA KAPISI" olarak yazılmış. Binlerce yıllık ismi " Harran Kapı" olan tarihi yer olmuş Barla kapısı!Onu nerden cımbızlamışlar? Tarihi vesikalarda 4.yy da yaşamış ismi "Barlaha" olan bir tarihi şahsiyetten, onunla beraber birkaç isim daha saymış. En bilinen ismin "Bab el Harran" olduğunu da yazmış ama sonra Barlaha'yı budayıp barla yapmış, onu yazmış. Yahu hiç olmazsa aslını yani BARLAHA'yı yazsaydın be birader. Urfa’nın diğer kapılarına da bakmak lazım, bakarsın içlerinden birinin ismi "KASTAMONU" kapısı oluvermiştir. olur da olur...”