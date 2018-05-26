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Bu haber 26 Mayıs 2018 12:39:03 Tarihinde eklenmiştir.

Çam Ağaçlarından Sonra Çınar Ağaçlarını da Hastalık Vurdu

Urfa’da kuruyan çam ağaçlarından sonra aynı sorun çınar ağaçlarında da görülmeye başladı. Çam ağaçlarına hala müdahale edilmediğini dile getiren doğaseverler, bu şekilde giderse çınar ağaçlarının da gözlerinin önünde kuruyup gideceklerini üzülerek dile getirdiler.

Çam Ağaçlarından Sonra Çınar Ağaçlarını da Hastalık Vurdu

Urfa’da sebebi bilinmeyen bir şekilde kurumaya başlayan çam ağaçlarını gündeme getirmiştik. Aynı kuruma sorunu Urfa’da bulunan çınar ağaçlarında da görüldü. durumdan endişeli olan vatandaşlar yetkililerin konuyla hala ilgilenmemesinden ya da ilgilenmek istememesinden oldukça şikayetçi.
 

Urfa Ağaçsız Kalacak

Ağaçlarda bulunan hastalığın ne olduğu henüz tespit edilmedi. Müdahale edilmediği takdirde tek bir yeşil ağaç göremeyeceklerini ifade eden doğaseverler, yetkililerin konuya el atması gerektiğini önemle vurguluyor.
 

Yetkililer Ne Yapıyor?

Çam ağaçları için de bas bas bağırdıklarını fakat hiç kimsenin de koltuklarından kalkııp ‘bu ağaçlardaki kurumanın sebebi nedir?’ demedi diyen bir vatandaş; “Sorun belki ağaçların kendisinden değil, toprağımızda bir hastalık vardır? Neden müdahale edilmiyor? Kuruyup gidince çözüm aramak daha zor olacak haberleri olsun” yorumunda bulunda.
 

Yetkililer Masa Başında Doları Takip Ediyor

Konu ile ilgili yorumda bulunan bir vatandaş, Urfa’nın geldiği duruma ve kimsenin elini aşın altına koymamasına oldukça kızgın olarak şunları ifade etti;

‘Millet ne boş işle uğraşıyor’ deyip dudak bükecekler. Geçen yıl kuruyan çamları dile getirmiştik. Kimse iplemedi. Bu yıl hastalık her tarafa yayıldı. Çamlar topluca kurumaya başladı. Yine kimse iplemiyor. Benzer hastalık çınar ağaçlarında başlamış. Onlarda da kurumalar var. Orman Bölge Müdürlüğü’nde Orman mühendisi arkadaşlar veya Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde mühendisler ne yapıyor acaba? Ses yok, tık yok... İşleri masa başında siyasi gündemi, doları mı takip etmek; yoksa aldıkları maaşın hakkını vermek için sahaya inip kurumaların adını koyup önlem mi almak? Orman Bölge Müdürünü tanıyan var mı? Adamlar nasıl olsa tayinimiz çıkıp gideceğiz bize ne sizin ağacınızdan diye düşünmüyorlardır inşallah... Yok endişe edip çabaları var ise niye kamuoyunun haberi yok? Sürgün kuruması çoğu çınarda yaygın olarak var... Çıkıp bakarlarsa!..

(Fotoğraf: Müslüm Yıldız)
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