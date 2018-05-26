Bakış, Eyyübiye Semt Pazarında

Seçim çalışmaları kapsamında tüm Şanlıurfa’yı dolaşacak olan milletvekili adayı Halil Bakış Eyyübiye Semt Pazarına ziyarette bulundu. Bakış ilgi ile karşılandığı ziyaret sonrası şu açıklamalarda bulundu;“Eyyübiye kapalı semt pazarını gezdik vatandaşlarımıza hayırlı ve bereketli işler diledik... Başaracağız İnşallah..”