Genç Kaleci Davuş,Urfaspor'da!

Yasin Davuş Kimdir?

Doğum Yeri : KASTAMONU Doğum Tarihi : 5 Şubat 1995 Uyruk : TC Futbolcu Menajeri : MUSTAFA ERDEM KARAGÖL

Lisans Bilgileri Lisans No : 822184 Kulüp : HACETTEPE SPOR Sözleşme Başlangıç T. : 3 Şubat 2014 Sözleşme Bitiş T. : 31 Mayıs 2018 Yurt Dışına Çıkış T. :

Yasin Davuş Hangi Takımlarda Oynadı?

Oynadığı Takım Sözleşme Başlangıç Tarihi Sözleşme Bitiş Tarihi Lisans Türü Lisans Veriliş Tarihi Yurt Dışına Çıkış Tarihi HACETTEPE SPOR 03.02.2014 31.05.2018 Vize 22.08.2017 HACETTEPE SPOR 03.02.2014 31.05.2018 Vize 23.08.2016 HACETTEPE SPOR 03.02.2014 31.05.2018 Vize 27.08.2015 ANKARA ADLİYE SPOR 27.08.2014 31.05.2015 Geçici Transfer 29.08.2014 HACETTEPE SPOR 03.02.2014 31.05.2018 Vize 29.08.2014 ARSİNSPOR 03.02.2014 31.05.2014 Geçici Transfer 03.02.2014 HACETTEPE SPOR 03.02.2014 31.05.2018 Profesyonelliğe Geçiş 03.02.2014 GENÇLERBİRLİĞİ Amatör Vize 04.09.2013 GENÇLERBİRLİĞİ Amatör Vize 27.08.2012 GENÇLERBİRLİĞİ Amatör Vize 12.09.2011 GENÇLERBİRLİĞİ Amatör Vize 17.09.2010 GENÇLERBİRLİĞİ Amatör Transfer 29.08.2009 KASTAMONUSPOR Amatör Vize 29.08.2008 KASTAMONUSPOR Filiz Lisans 11.04.2008

TFF 2. Lig’de yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Şanlıurfaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takımın başına Teknik Direktör Kemal Kılıç’ı getiren Sarı-Yeşilli yönetim, daha sonra Bugsaşspor’un orta saha oyuncusu Erkan Taşkıran ile iç transferde Mehmet Tascı ile anlaşmıştı. Urfaspor Yönetimi, bu defa da kaleye transfer yaptı. Sarı-Yeşilli ekip, Hacettepe’nin genç kalecisi Yasin Davuş ile anlaştı. Gençlerbirliği’nin altyapısından yetişen 23 yaşındaki kaleci, Ankara Adliyespor ve Hacettepespor formalarını terletti.