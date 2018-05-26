Genç Kaleci Davuş,Urfaspor'da!

TFF 2. Lig’de yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Şanlıurfaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takımın başına Teknik Direktör Kemal Kılıç’ı getiren Sarı-Yeşilli yönetim, daha sonra Bugsaşspor’un orta saha oyuncusu Erkan Taşkıran ile iç transferde Mehmet Tascı ile anlaşmıştı. Urfaspor Yönetimi, bu defa da kaleye transfer yaptı. Sarı-Yeşilli ekip, Hacettepe’nin genç kalecisi Yasin Davuş ile anlaştı. Gençlerbirliği’nin altyapısından yetişen 23 yaşındaki kaleci, Ankara Adliyespor ve Hacettepespor formalarını terletti.
Yasin Davuş Kimdir?
|Doğum Yeri
|:
|KASTAMONU
|Doğum Tarihi
|:
|5 Şubat 1995
|Uyruk
|:
|TC
|Futbolcu Menajeri
|:
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|Lisans Bilgileri
|Lisans No
|: 822184
|Kulüp
|: HACETTEPE SPOR
|Sözleşme Başlangıç T.
|: 3 Şubat 2014
|Sözleşme Bitiş T.
|: 31 Mayıs 2018
|Yurt Dışına Çıkış T.
|:
Yasin Davuş Hangi Takımlarda Oynadı?
|Oynadığı Takım
|Sözleşme Başlangıç Tarihi
|Sözleşme Bitiş Tarihi
|Lisans Türü
|Lisans Veriliş Tarihi
|Yurt Dışına Çıkış Tarihi
|HACETTEPE SPOR
|03.02.2014
|31.05.2018
|Vize
|22.08.2017
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|HACETTEPE SPOR
|03.02.2014
|31.05.2018
|Vize
|23.08.2016
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|HACETTEPE SPOR
|03.02.2014
|31.05.2018
|Vize
|27.08.2015
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|ANKARA ADLİYE SPOR
|27.08.2014
|31.05.2015
|Geçici Transfer
|29.08.2014
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|HACETTEPE SPOR
|03.02.2014
|31.05.2018
|Vize
|29.08.2014
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|ARSİNSPOR
|03.02.2014
|31.05.2014
|Geçici Transfer
|03.02.2014
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|HACETTEPE SPOR
|03.02.2014
|31.05.2018
|Profesyonelliğe Geçiş
|03.02.2014
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|GENÇLERBİRLİĞİ
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|Amatör Vize
|04.09.2013
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|GENÇLERBİRLİĞİ
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|Amatör Vize
|27.08.2012
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|GENÇLERBİRLİĞİ
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|Amatör Vize
|12.09.2011
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|GENÇLERBİRLİĞİ
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|Amatör Vize
|17.09.2010
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|GENÇLERBİRLİĞİ
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|Amatör Transfer
|29.08.2009
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|KASTAMONUSPOR
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|Amatör Vize
|29.08.2008
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|KASTAMONUSPOR
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|Filiz Lisans
|11.04.2008
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