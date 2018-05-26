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Bu haber 26 Mayıs 2018 02:44:18 Tarihinde eklenmiştir.

Genç Kaleci Davuş,Urfaspor'da!

Şanlıurfaspor, Hacettepe’nin genç kalecisi Yasin Davuş ile anlaştı.

Genç Kaleci Davuş,Urfaspor'da!

TFF 2. Lig’de yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Şanlıurfaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takımın başına Teknik Direktör Kemal Kılıç’ı getiren Sarı-Yeşilli yönetim,  daha sonra Bugsaşspor’un orta saha oyuncusu Erkan Taşkıran ile iç transferde Mehmet Tascı ile anlaşmıştı. Urfaspor Yönetimi, bu defa da kaleye transfer yaptı. Sarı-Yeşilli ekip, Hacettepe’nin genç kalecisi Yasin Davuş ile anlaştı. Gençlerbirliği’nin altyapısından yetişen 23 yaşındaki kaleci, Ankara Adliyespor ve Hacettepespor formalarını terletti.

Yasin Davuş Kimdir?

Doğum Yeri : KASTAMONU
Doğum Tarihi : 5 Şubat 1995
Uyruk : TC
Futbolcu Menajeri :
MUSTAFA ERDEM KARAGÖL
Lisans Bilgileri
Lisans No : 822184
Kulüp : HACETTEPE SPOR
Sözleşme Başlangıç T. : 3 Şubat 2014
Sözleşme Bitiş T. : 31 Mayıs 2018
Yurt Dışına Çıkış T. :

Yasin Davuş Hangi Takımlarda Oynadı?

Oynadığı Takım Sözleşme Başlangıç Tarihi Sözleşme Bitiş Tarihi Lisans Türü Lisans Veriliş Tarihi Yurt Dışına Çıkış Tarihi
HACETTEPE SPOR 03.02.2014 31.05.2018 Vize 22.08.2017  
HACETTEPE SPOR 03.02.2014 31.05.2018 Vize 23.08.2016  
HACETTEPE SPOR 03.02.2014 31.05.2018 Vize 27.08.2015  
ANKARA ADLİYE SPOR 27.08.2014 31.05.2015 Geçici Transfer 29.08.2014  
HACETTEPE SPOR 03.02.2014 31.05.2018 Vize 29.08.2014  
ARSİNSPOR 03.02.2014 31.05.2014 Geçici Transfer 03.02.2014  
HACETTEPE SPOR 03.02.2014 31.05.2018 Profesyonelliğe Geçiş 03.02.2014  
GENÇLERBİRLİĞİ     Amatör Vize 04.09.2013  
GENÇLERBİRLİĞİ     Amatör Vize 27.08.2012  
GENÇLERBİRLİĞİ     Amatör Vize 12.09.2011  
GENÇLERBİRLİĞİ     Amatör Vize 17.09.2010  
GENÇLERBİRLİĞİ     Amatör Transfer 29.08.2009  
KASTAMONUSPOR     Amatör Vize 29.08.2008  
KASTAMONUSPOR     Filiz Lisans 11.04.2008  
 
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Spor
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