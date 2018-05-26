MHP Şanlıurfa Kadın Kolları Dur Durak Bilmiyor

24 Haziran 2018’de seçim yapılması ile beraber kesinleşen listelerde yer edinen adaylar seçim çalışmaları yapmaya başladı. Şanlıurfa’da ise seçim çalışmalarına hızla başlayan parti MHP oldu.

Yoğun seçim döneminde MHP Şanlıurfa İl Başkanlığı faaliyetlerini ve seçim çalışmalarını halka sergiliyor. Özellikle MHP Şanlıurfa Kadın Kolları seçim çalışmalarına çok hızlı başladı.

MHP Şanlıurfa Kadın Kolları İl Başkanı Bilge Demirkol sokak sokak gezerek, partiyi ve Cumhur İttifakını halka keyifle anlatıyor.

Dur durak bilmeden seçim çalışmalarına başlayan MHP Şanlıurfa Kadın Kolları grubu daha ilk günlerden Şanlıurfa’da ayak basmadık yer bırakmadı.

Kadın kolları il başkanı Sn. Bilge Demirkol, yönetim kurulu üyeleri ve ilçe kadın kolları başkanları gittiği her yerde çoşku ve büyük sevinçle karşılaşıp destek sözlerini alıyor.

Şanlıurfa’da MHP’ye gönül vermiş insanların varlığının bu kadar fazla olması şaşırtırken öte yandan da büyük sevinç yaşatıyor.