Urfa'da Kaç Kişi Hakkında İşlem Yapıldı?

Doğan Yaptığı Açıklamada;
BİN 610 KİŞİ HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILDI
''Adli tatil sonrası henüz hiç takipsizlik kararı verilmemişken bugün itibariyle 600 kadar kişi hakkında takipsizlik kararı verilmiştir. 1610 kişi hakkında kamu davası açılmıştır. Bu davalarda adli tatil sonrası henüz 29 karar verilmişken, şu anda 726 kişi hakkında karar verildiği, bunlardan 527'sinin mahkum olduğu, 154'ünün beraat ettiği, 176 kişinin dosyasının ise yetkisizlikle gönderildiği görülmektedir Ülkenin her köşesinde adalet hüküm sürmeli ve yargı camiası hukuka, ahlaka, vicdana ve adalete uygun şekilde en üstün en muhteşem kararlarını vermelidir. Sanırım bu konuda en çok çaba sarfedilmesi gereken yerlerden birisi Şanlıurfamızdır. Diğer bir çok ilden daha fazla çözülmesi gereken sorunu olduğu muhakkaktır. Töreden kaynaklanan, aşiret sisteminden kaynaklanan, arazi dağılımından kaynaklanan, sosyal yapıdan kaynaklanan sorunların yanında, sınırda olması nedeniyle oluşan kaçakçılık, terör, uyuşturucu gibi suçlarla mücadele yada artık uzun süredir çözülemediği için mutad bir sorun haline gelen, toplumsal olarak çok da fazla yadırganmayan ancak bir çok canın yanmasına, ailelerin felakete düşmesine neden olan tefecilik, telefon dolandırıcılığı ve diğer tür dolandırıcılıklar gibi birçok suçla adliyelerimizin, hakimlerimizin ve savcılarımızın mücadele etmesi, etkin, güçlü iradeli, her türlü endişelerden uzak bir şekilde soruşturmalar ve yargılamalar yapıp kararlar vermesi ülkenin her yanında olduğu gibi Şanlıurfa'nın dört bir yanında da adaletin hüküm sürmesini sağlaması ve sorunları çözmesi gerekmektedir. Adalet Komisyonu ve Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bizler bu konularda üzerimize düşen her türlü göreve ve meslektaşlarımızın yardımına hazırız” dedi.
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