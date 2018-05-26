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Bu haber 26 Mayıs 2018 01:06:39 Tarihinde eklenmiştir.

İtirazlara Cevap;Urfa Listesi Ankara'nın Kararı!

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısına katılarak önemli açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimleri Türkiye'nin kaderinin

İtirazlara Cevap;Urfa Listesi Ankara'nın Kararı!

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısına katılarak önemli açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimleri Türkiye'nin kaderinin

belirleneceği en önemli seçimidir" dedi.Gerçekleştirilen basın toplantısında gündemi değerlendiren Başkan Nihat Çiftçi, "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerin Türkiye’mize ve Şanlıurfa’mıza hayır getirmesini diliyorum.

Seçim çalışmalarının demokratik bir ortamda gerçekleştirilmesini temenni ediyorum. Türkiye 24 Haziran seçimleri ile birlikte daha önce yapmış olduğu anayasal değişikliği ile geçmiş oldu. Yeni sistem güçlü yürütme, güçlü meclis, güçlü ve bağımsız bir yargıyı ortaya çıkaran bir sistemdir. Ülkemiz için bir kader seçimidir" dedi.

ÇİFTÇİ "AK PARTİ ŞANLIURFA ADAY TANITIMINA TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ BEKLİYORUZ"


Türkiye’deki genel aday tanıtımının yapıldığına dikkat çeken Başkan Nihat Çiftçi, "Yarın saat 09.20 ‘de havaalanında karşılanmak üzere saat 11.00 ‘de kapalı spor salonunda Şanlıurfalı adayların tanıtımları yapılacaktır.

Biz ak parti yolunda ak davaya inanmış ilkelerle hareket eden peygamberler şehrine hizmet etmesi noktasında kendimizi adamış insanlarız. Adaylarımızı kamuoyu değerlendiriyor. Seçilemeyen aday adayı arkadaşlarımızın da her zaman partide yerleri vardır. Genel merkezimiz genel başkanımız Ankara olarak kararını vermiş durumda"

"ADAY LİSTELERİMİZDE GENÇLERİMİZE VE KADINLARIMIZIN ÖNÜ AÇILMIŞTIR"


24 Haziran'a giden yolda tüm kademelerimizle iyi bir seçim propagandası yapılacağını belirten Başkan Nihat Çiftçi, " Bize gelen listeyi en iyi şekilde süreç içerisinde seçim propagandası ile 24 Haziran’a gideceğiz. Listede seçmenimizin yüzde 50'si kadındır.

Şanlıurfa’da 1 milyon 100 bin seçmenin 550 bini kadın seçmendir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan farkını ortaya koyarak Türkiye’de kadın kotasını diğer illere sağlamış olduğu kontenjanı Şanlıurfa’mıza da sağlamış durumda. 2 kadın kardeşimize adaylık vermiş durumda. Listede genç adaylar öncelikli.

Genç insanların önünü açmamız lazım. Ak parti kadroları ve genel başkanı seçilme yaşını 18’e düşürdü ve gençlerin parlamentoda teşkilatlarda ve yerelde siyasetle tanışmaları için listelerle icraata döktüğünü görüyoruz"

"HER KESİMİ KAPSAYAN BİR LİSTE"


"Genç kardeşlerimize siyasi anlamda kendilerini ispatlama fırsatı vermiştir. Listede her meslekten bulabiliyorsunuz. Çiftçi bürokrat, memur, esnaf, eczacı, hukukçu gibi her kesimde temsil durumu söz konusu. Liste hem eğitim hem de meslek olarak çok geniş bir alana hitap ettiğini belirtmek isterim.

Değişim anlamında Şanlıurfa’da bir ilk yaşanıyor. Listeye karşı liste bilinmiyor deniliyor. Değişim demek yeni isim demektir. Yeni isimlere fırsat verilerek kendini ifade etmesi sağlanacaktır. Ben çok genç yaşta siyasetle tanıştım. Ama halkımızın inanması sonucu 9 yıldır belediye başkanı olarak Şanlıurfa’mıza hizmet ediyorum.

Gençlerimize fırsat verilmelidir. Aday tanıtımı yarın başlıyor ve seçim süresince Şanlıurfa adaylarını tanımış olacak. Daha geniş anlamda bakarak değerlendirme yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ak kadrolara ve Adaylarımıza başarılar diliyorum.  Ak parti herkesin partisidir. Herkesi partiye davet ediyoruz" dedi

YILDIZ, "24 HAZİRAN SEÇİMİ TÜRKİYE’NİN MİLADININ OLACAĞI BİR SEÇİMDİR"

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız'da, "Seçim kararımız alındıktan bu yana teşkilat olarak 24 Haziran’a yönelik tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak seçim sürecini en güzel şekilde devam ettiriyoruz. 24 Haziran seçim süreci yüzyılın seçimi olarak değerlendirilmektedir.

Bizler teşkilatlarımızla halkımızla başta sayın bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba ve milletvekili adaylarımızın etrafında kenetlenerek bu seçimde de Şanlıurfa halkının desteği ile zaferimizi taçlandırıp gücümüze güç katacağız.

Ak parti ülkemize ve Şanlıurfa’mıza çok güzel hizmetleri ak kadrolarla yaptı ve yapmaya devam edecektir. Partimiz bugüne kadar girdiği 12 seçimden başarı ile çıkmıştır.

Her bir seçim hayati bir öneme sahipti. Ama 24 Haziran seçimi Türkiye’nin miladının olacağı bir seçimdir. Bu seçim yüzyılın ve değişimin seçimidir. Seçimlerin ardından cumhurbaşkanı hükümet sistemi ile ülkemiz şahlanış ve yeniden yükseliş ilanımız için tüm unsurları ile sistem devreye girecektir" dedi.
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