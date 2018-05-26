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Bu haber 26 Mayıs 2018 01:00:31 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Bulunuyor,Megan Fox...

Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'un Göbeklitepe'de belgesel çekme ihtimali Arkeolog Çiğdem Köksal'ın eleştirilerine neden oldu. Köksal fırsattan istifade turizm adına alanda yapılan tahribatı da gündeme getirerek, Göbeklitepe'nin Disneyland'a çevrildiğini ima etti.

Urfa'da Bulunuyor,Megan Fox...

Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'un Göbeklitepe'de belgesel çekme ihtimali Arkeolog Çiğdem Köksal'ın eleştirilerine neden oldu. Köksal fırsattan istifade turizm adına alanda yapılan tahribatı da gündeme getirerek, Göbeklitepe'nin Disneyland'a çevrildiğini ima etti.

Arkeoloji tarihine damgasını vuran ve Dünyanın en eski tapınak merkezi kabul edilen Göbeklitepe bu kez Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox ile gündeme gelirken, geçtiğimiz günlerde Travel kanalı'nda yayınlanması plananan Megan Fox ile Mysteries and Myths’e (Gizemler ve Mitler)programı ile gündem oluşturan ünlü oyuncu da bu kez Göebklitepe ile gündeme geldi.

Göbeklitepe'nin 2014 yılında vefat eden kazı başkanı arkeolog Prof. Dr. Klaus Schmidt'in eşi arkeolog Çiğdem Köksal-Schmidt Megan Fox'un Göbekli Tepe'de belgesel çekimi için girişimde bulunduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da olaya sıcak baktığını belirterek, "Umarım yarıda kalır. Reklamın iyisi kötüsü olmaz gibi saçma laflar bir kültür varlığına yakıştırılamaz... Kültür Bakanlığı da izinleri vermiş duyduğum kadarı ile, Göbekli Tepe den bir 'Disneyland' yapmak için yapılanlar yetmiyor, bir de Hollywood B Movie yapılacak anlaşılan" dedi.

Göbeklitepe Tapınağı Nerede? Ve Nasıl Gidilir?

Adres: Dağeteği Mahallesi, 63290 – Haliliye / Şanlıurfa

Nerede: Göbeklitepe Arkeolojik Alanı, Şanlıurfa kent merkezinin 18 kilometre kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarındadır.

Nasıl Gidilir: Şanlıurfa merkeze 18 km uzaklıkta bulunan Göbeklitepe’ye Özel araç ile veya turlar ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Eğer buraya uçak veya otobüs ile geldiyseniz ulaşım için taksiyi seçmeniz gerekiyor.
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Kültür
Urfa'da Bulunuyor,Megan Fox...
Urfa'da Bulunuyor,Megan Fox...
Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'un Göbeklitepe'de belgesel çekme ihtimali Arkeolog Çiğdem Köksal'ın eleştirilerine neden oldu. Köksal fırsattan istifade turizm adına alanda yapılan tahribatı da gündeme getirerek, Göbeklitepe'nin Disneyland'a çevrildiğini ima etti.
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