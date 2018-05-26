Hilvan da Halk Buluşmaları Devam Ediyor

Mübarek Ramazan Ayının gelmesiyle Hilvan merkez ve kırsal mahalle sakinleriyle bir araya gelen Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Cidir ve Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Akşahin vatandaşlarla birlikte teravih namazını kıldıktan sonra bir araya gelmeye devam etti.

Dinimizden ilham alan geleneksel kültürümüzün on bir ayın sultanı olarak nitelediği Ramazan ayı gerçekten sultan olan bir aydır diyen Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık birlik beraberlik, dayanışma ve diğer aylarda bulunmayan pek çok yüceliğe sahip olan bir maneviyat ayıdır. Bu kapsamda ramazan ayının her bir günü kırsal mahalle sakinlerimizle birlikte teravih namazını kıldıktan sonra "Halk Buluşmaları" kapsamında vatandaşlarımızla bir araya gelip sorun ve taleplerini dinleyip ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz ramazan ayı boyunca buluşmalarımız devam edecek açıklamasında bulundu.