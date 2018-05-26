Büyükelçi Önen’in, İşbirliği Toplantıları Ve İftar Ziyafeti Sürüyor

Önen, 2. Uluslararası Çay Fuarında

Elçilik çalışanları ve TBF yönetimiyle iftar

Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyetindeki (ÇHC) Büyükelçimiz Emin Önen, göreve başladığı günden itibaren bir yandan Türkiye’nin Çin başta olmak üzere çeşitli ülkelerle işbirliği çalışmalarını sağlamak maksadıyla ziyaretler ve Büyükelçilikte ziyaretçi kabul etmeleri sürdürürken, bir yandan da mübarek Ramazan ayı nedeniyle gereç yabancı ülke vatandaşı Müslümanlara ve gerekse Çin’de yaşayan yada işi gereği bulunan Türk vatandaşlarına iftar yemeği veriyor.ÇHC Pekin Büyükelçimiz Emin Önen, ülkemizde Tuz Gölü Havzası Doğalgaz Depolama Projesini de gerçekleştiren Çin Milli Kimya Mühendisliği Şirketi Denetim Kurulu Başkanı Dun Yilan ve şirket üst düzey yöneticileri ile görüştü. Görüşmede ülkemizle işbirliği olanakları ve projeler ele alındığı belirtiliyor.2. Uluslararası Çay Fuarına katılan Pekin Büyükelçimiz Emin Önen, “Türkiye ile birlikte Srilanka'nın da onur konuğu olduğu 2. Uluslararası Çay Fuarı Çin'in Houngzhou şehrinde yapıldı. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, Bakan Yardımcımız Mehmet Daniş’in de bir açılış konuşması yaptığı fuar, ülkemiz çay üreticileri için yeni fırsatlar sunuyor. Gurur verici bir diğer gelişme ise, ÇAYKUR'un özel stand tasarımıyla fuara katılıp ülkemizi temsil etmesi oldu. Çin ve Türkiye bir bardak çayın 40 yıldan fazla hatırının olduğu 2 ülke. Bu kültür ortaklığının ticaretimize de yansıması için gayret edeceğiz inşallah” dedi.Büyükelçi Önen ayrıca; Asya-Pasifik ve Çin üzerine çalışmaları ile tanınan Türk akademisyenler Kadir Temiz ve Altay Atlı'yı Büyükelçilik konutunda kabul ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.Büyükelçi Emin Önen, Pekin'de bulunan TBF CEO'su Ömer Onan, TBF 1. Başkan Vekili Özden Pelister ve TBF Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti de Büyükelçilik konutunda kabul etti.Büyükelçi bugünkü iftarı Büyükelçilik çalışanları ve Pekin'de temaslarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdi.