Zabıta Fırınlarda Denetim Gerçekleştirdi

Hilvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı münasebetiyle sahur vakti fırınlarda denetim gerçekleştirdi.İlçe genelinde düzenlenen denetimlerde Ekmek gramajı,dezenfekte, havalandırma sistemi iş yeri açma ruhsatı ,ve hafta sonu tatil ruhsatları kontrol edildi.

İlçe merkezinde faaliyet gösteren fırınlarda denetim gerçekleştiren Hilvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre vatandaşlarımızın sağlığını dikkate alarak fırınlara yönelik yaptığımız kontrollerde odaların temizliği ve sağlığa uygunluk durumu,un çuvallarının saklandığı ambarlar,havalandırma sistemi, ekmek gramajları , işyeri açma ruhsatları denetlenerek çalışmalarımız aralıksız devam edecek dedi.