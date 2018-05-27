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Bu haber 27 Mayıs 2018 17:23:44 Tarihinde eklenmiştir.

Eyyüpoğlu,2018 Yılı biçerdöver Ücretlerini Açıkladı!

Şanlıurfa Ziraat Odaları il koordinasyon kurulu, 2018 yılı biçerdöver biçim ücretlerini açıkladı. Dekar başına belirlenen biçim ücretleri, yağmurlama ve damlama sulama alanlarında 12 TL, karık tapa ve salma sulama alanlarında 17 TL, kuru tarım alanlarında 12 TL olarak açıklandı.

Eyyüpoğlu,2018 Yılı biçerdöver Ücretlerini Açıkladı!

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpolu’nuın çağrısı üzerine Ziraat Odaları il koordinasyon kurulu Başkanı Hikmet İpar başkanlığında toplanan koordinasyon kurulu 2018 yılı biçerdöver biçim ücretlerini açıkladı.

Toplantı sonunda alınan kararı açıklayan İpar, ücretlerin çiftçilere ve biçerdöver esnafına hayırlı olmasını diledi.

İpar belirlenen biçerdöver biçim ücretlerinin dekar başına belirlendiğini belirterek şöyle açıkladı;

Yağmurlama ve damlama sulama alanlarında biçim bedeli: 14.00TL
Karık tapa ve salma sulama alanlarında biçim bedeli: 17.00TLr                                          Kuru tarım alanlarında biçim bedeli: 12.00 TL olup, traktör bedeli biçerdövere ait olması halinde söz konusu fiyatlara %10 eklenecektir. 
Biçerdöver ile biçilen mercimek alanlarında biçim bedeli olarak 21.00 TL, Nohut Alanlarında ise 17.00 TL olarak belirlenmiştir.
Toplantıda saman satış bedeli de belirlendi. Buna göre fiyatlar şöyle;
 
Biçerdöver arkası saman toplama bedeli (Buğday )              : 180 TL/Römork (1 tonluk)
Biçerdöver arkası saman toplama bedeli (Buğday)                : 240 TL/Römork (2 Tonluk)
Biçerdöver arkası saman toplama bedeli (Arpa)                    : 170 TL/Römork (1 tonluk)
Biçerdöver arkası saman toplama bedeli (Arpa)                     : 230 TL/Römork (2 tonluk)         
 
Traktör arkası saman toplama bedeli:    85 TL/ Römork, olarak karara bağlanmıştır.      Toplantı sonunda açıklamada bulunan Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu ve ilçe ziraat odası başkanları belirlenen ücretlerin hem çiftçiye hem de biçerdöver esnafına hayırlı olmasını diledi.
 
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Ekonomi
Eyyüpoğlu,2018 Yılı biçerdöver Ücretlerini Açıkladı!
Eyyüpoğlu,2018 Yılı biçerdöver Ücretlerini Açıkladı!
Şanlıurfa Ziraat Odaları il koordinasyon kurulu, 2018 yılı biçerdöver biçim ücretlerini açıkladı. Dekar başına belirlenen biçim ücretleri, yağmurlama ve damlama sulama alanlarında 12 TL, karık tapa ve salma sulama alanlarında 17 TL, kuru tarım alanlarında 12 TL olarak açıklandı.
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