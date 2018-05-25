112'den Urfalılara Uyarı...

İlimiz 112 Acil Çağrı Merkezine günlük ortalama 14 bin 500 çağrı gelmekte gelen bu çağrıların 14 bini asılsız ihbar olarak değerlendirilmektedir. Gelen çağrılarda çoğu zaman telefon cihazlarının denenmesi çocukların elinde oyuncak olarak telefonların 112 yi arayarak gereksiz yere meşgul etiği tespit edilmiştir.
Bu konuyla ilgili bir örnek vermek gerekirse bir bölgede bir mahallede olan vakaya ambulans gönderdikten sonra o vakanın asılsız olduğu tespit ediliyor aynı bölgede aynı mahallede oluşan başka bir vakayı daha farklı daha uzak bir bölgeden ambulans göndermek zorunda kalıyoruz. Buda hastalar açısından çeşitli sorunları çeşitli mağduriyetleri oluşturmaktadır. Vatandaşlarımızdan 112 gereksiz yere meşgul etmemeleri gereksiz yere aramamalarını talep ediyoruz.
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