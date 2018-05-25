Coşkun, “Göreve dönenlerin haklarının iade edilsin

İbrahim Coşkun yazılı olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararıyla kamu görevine iade edilenlerin, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenmemekte, bu kişiler mağdur edilmektedir.

Olağanüstü hal kanun hükmünde kararname hükümleriyle kamu görevine iade edilenler hakkında ilgili kanun hükmünde kararnamelerde kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarının ödeneceği yönünde açık hüküm yer almasına rağmen, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararıyla kamu görevine iade edilenler hakkında 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle kurumlarınca söz konusu kişilere mahrum kaldıkları mali ve diğer özlük hakları ödenmemektedir.

Eğitim-Bir-Sen olarak bu sorunun çözümü için bugüne kadar pek çok girişimde bulunduk. Son olarak Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığından, komisyon kararıyla kamu görevine iade edilenlerin, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarının ödenmesi gerektiği yönünde ayrı ayrı görüş isteminde bulunduk. Devlet Personel Başkanlığı talebimize; gerekli hukuki düzenleme yapılması halinde söz konusu mali ve sosyal hakların geriye dönük olarak ödenebileceği mütalaasında bulunmuştur.

OHAL komisyon kararıyla görevlerine dönenler, masumiyetlerini ve haklarındaki görevden çıkarma işleminin haksızlığını ispat etmiş olmalarına rağmen mahrum kaldıkları haklarına kavuşamamaktadırlar. Adil olmayan, kamu vicdanını yaralayan ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan bu haksız uygulamanın sona erdirilerek, tıpkı KHK ile görevine iade olanlar gibi kamu görevine iade edildikleri tarihe kadar mahrum kaldıkları mali ve sair özlük haklarının iadesi yönünde ivedilikle bir düzenleme yapılmalı, haksızlık ortadan kaldırılmalıdır.