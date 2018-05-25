Viranşehir Şutsoya,Yazmacı Atandı..

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Viranşehir Temsilciliğine İş Adamı Ömer Yazmacı atandı.

İş Adamı Ömer Yazmacı'nın, ŞUTSO Viranşehir Temsilciliği ataması, 24.05.2018 tarih ve 6 sayılı oturumunda gerçekleşti. Atama sonrasında ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek'e ziyarette bulunan Ömer Yazmacı, tevdi edilen görev nedeniyle başta Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Başkan Yardımcıları Mehmet Yetim, Kadir Kılıçoğlu ile tüm Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerini iletti.

Başkan İ.Halil Peltek de "Genç İş Adamı Ömer Yazmacı'nın bu görevi hakkıyla yerine getireceğine inanıyor ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak başarılar diliyoruz" dedi. Görevine önümüzdeki günlerde başlayacak olan Ömer Yazmacı, tebrikleri temsilcilik hizmet bürosunda kabul edecek.

Gerçekleşen ziyarette Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu da hazır bulundu.