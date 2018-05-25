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Bu haber 25 Mayıs 2018 03:00:48 Tarihinde eklenmiştir.

Yetim; “Son dakika golüyle şampiyonluğu kaçırdık”

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, yönetim olarak 10 Haziran’da olağan kongre kararı aldıklarını belirterek, “Halkımız destek verirse ve geçen yılki gibi sıkıntılar yaşanmayacaksa göreve devam edeceğiz” dedi.

Yetim; “Son dakika golüyle şampiyonluğu kaçırdık”

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, dün akşam Şanlıurfa Ziraat Odası Ekonomi Kulübünde basın toplantısı düzenledi. Şanlıurfaspor Kulüp Başkan Vekili M. Giray Küçük, yönetim kurulu üyelerinden Reşit Yıldız, Mehmet Doğan, İ. Halil Haktankaçmaz ve Feyad Güllü’nün de katıldığı toplantıda; geçtiğimiz sezonun değerlendirilmesi, maddi destek ve harcamalar, yeni sezon için transferler ve 10 Haziran’da kongre konuşuldu.

 “Son dakika golüyle şampiyonluğu kaçırdık”


Başkan Yetim, yaptığı açıklamada, ligin 32. Haftasında sahalarında Gümüşhanespor ile oynadıklarını anımsatarak, “Son dakikada yediğimiz golle şampiyonluğu kaçırdık. Bu maçı kazanmış olsaydık şimdi belki de TFF 1. Lig’e çıkmış olacaktık ama kısmet olmadı. Yönetim, taraftar ve basınla birlikte elimizden gelenin daha fazlasını yaptık ancak nasip olmadı” dedi.

 “10 Haziran’da kongre yapılacak”


Yeni sezon öncesi kongre kararı aldıklarını ve kongrenin 10 Haziran’da yapılacağını vurgulayan Başkan Yetim, “Şanlıurfaspor’u daha iyi yerlere getirmek isteyen, ‘daha iyi şekilde yönetirim’ diyen arkadaşlarımız varsa bu kongrede aday olabilirler. Bizim yönetimimizle ilgili ‘Tamam mı, devam mı?’ sorusunun yanıtını verecek olan Şanlıurfa halkıdır. Tabi ki yönetim de kararını verecektir ama biz halkın da, kamuoyunun da nabzını ölçüyoruz. Eğer destek olunacaksa, geçen yılki gibi sıkıntılar yaşanmayacaksa devam ederiz ama bu sıkıntılar artacak veya devam edecekse bunu kimse kaldıramaz” diye ifade etti.

Yetim, yeni sezon için şimdiden Teknik Direktör Kemal Kılıç ve birkaç futbolcu ile anlaşma sağladıklarını da ifade ederek, “2016-2017 Futbol sezonunda transferlere geç başlamıştık, sonucu hüsran oldu ve 2. Lig’e düştük. 2017-2018 futbol sezonunda da geç transferlere başladığımızdan dolayı 7-8 oyuncuyla 2. Kampa katıldık. Bizim rakip takımlar transferlerini bitirmiş 25-26 futbolcuyla kampa başlamışlardı.  Bu yılda aynı hataya düşmemek için hangi yönetim gelirse gelsin, beğenir beğenmez o ayrı bir konudur, biz en iyi transferleri yapmaya çalışıyoruz. Teknik direktörümüzü almamızın sebebi de budur; Erken transferlere başlamak ve kampa iyi bir kadroyla çıkmaktır. Kongre yapılmadan ‘hoca neden alındı?’, ‘Transferler neden yapılıyor?’ soruları yöneltiliyor, bunun sebebi kamp dönemlerimizi tam kadroyla geçirebilmektir. Şanlıurfaspor’un başına kim gelirse gelsin sonuçta bu ligde devam edecektir. Yönetim olarak erken transfer yapmakta bir yanlış görmüyoruz, eleştirilere de saygı duyuyoruz” şeklinde konuştu.

 “Geçen sezon 7 Milyon 500 Bin harcadık”


Geçen sezon gelen destek ve harcanan maddi miktarı da açıklayan Yetim, şunları ifade etti;

“Geçen yılki kongreden bugüne kadar 17 Milyon 182 Bin TL maddi destek aldıklarını belirten Yetim, “2017-2018 futbol sezonunda 7 Milyon 500 Bin civarında harcama yaptık. Geriye kalan 10 Milyon TL’yi de geçmiş dönemlere ait borçlara yani transfer yasağına, geçmişten gelen futbolcu alacaklarına ödedik. Kamuoyunda, 2017-2018 futbol sezonunda 18 Milyon TL harcanmış gibi dedikodular yapılarak bizim yönetimimizi yıpratmaya çalışıyorlar oysaki geçtiğimiz sezon için 7 Milyon 500 Bin civarında harcama yaptık. Biz  gelir-gider tablosunu şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz.”

Daha sonra Başkan Yetim ve yönetim kurulu üyeleri, basın sorularını yanıtladı. Gece geç saatlere kadar süren toplantı, yeni sezon planlaması hakkında görüş alışverişiyle sona erdi.
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Spor
Yetim; “Son dakika golüyle şampiyonluğu kaçırdık”
Yetim; “Son dakika golüyle şampiyonluğu kaçırdık”
Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, yönetim olarak 10 Haziran’da olağan kongre kararı aldıklarını belirterek, “Halkımız destek verirse ve geçen yılki gibi sıkıntılar yaşanmayacaksa göreve devam edeceğiz” dedi.
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