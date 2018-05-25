Urfalı Türkücü,Tuncer;Shakira Yoksa Ben de Yokum!

TELEVZİYON PROGRAMINA BAŞLIYOR!
Televizyon programlarıyla da oldukça konuşulan Mahmut Tuncer, yeni sezon için bir kanal ile görüştüğünü anlatan Tuncer; " Aslında ben donanımlı bir insanım. Kitap okurum, yaşlıları dinlerim. Kullanmış olunan kelimeler hep kalır cebimde. Canlı yayın değerli bir şey. Ağzını tutamayan adam için kıyamet. Ben mesela 2002'den 2015'e kadar yayın yaptım. Ben sanatçıyım, sanatçı için önemli olanmesleği. Talk show yapmak istiyorum. Kendi anlatış tarzımla karşımdakini ablukaya almak istiyorum. "
MAHMUT TUNCER "HANIM BENİ TÜRKÇEM YÜZÜNDEN BOŞASIN MI?"
Yasemin Şefik'in "Yıllar önce RTÜK size uyarıda bulunmuş, türkçeyi bozuyormuşsunuz diye..." sourusna cevaben; "
"2002 yılında uyarı almıştım. Ama ben bir cevap yazdım. Ben dedim ki, haber programı sunmuyorum. Benim lehçem bu. Ben evde hanıma bana "Hele kalk bana bi tas su ver. Şimdi hanım bana türkçem yüzünden boşanma davası mı açsın." diyerek kahkahayla anlattı.
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