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Bu haber 25 Mayıs 2018 02:57:34 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Türkücü,Tuncer;Shakira Yoksa Ben de Yokum!

Mahmut Tuncer, yeni albümü Lo By Mahmut Tuncer ile Yasemin Şefik'in Best FM'de ki programına konuk oldu. Ünlü türkücü ilginç açıklamalarda bulundu.

Urfalı Türkücü,Tuncer;Shakira Yoksa Ben de Yokum!

Yasemin Şefik'in "Sony Music, bir dünya şirketi Shakira gibi isimler buradan albümlerini çıkarıyor. Yıllar önce sizin buradan albüm çıkarmanız zor değil miydi?" sorusu üzerine Mahmut Tuncer "Valla ben dedim ki Shakira yoksa ben de gelmem. İşin şakası, biz yıllarca gazinolarda bir çok sanatçının önünde çıkıp onları sırtımızda taşıdık. Ya bizim müziğimiz değişti ya da müziğe bakış. Mhamut Tuncer deyince 38 senede 40'a yakın şarkı tutturmuşum. Yenilere bakıyorum. İki üç şarkısı var. Ama magazinde süreki. Sanatçı olmak için şarkısı olacak. " dedi.

TELEVZİYON PROGRAMINA BAŞLIYOR!


Televizyon programlarıyla da oldukça konuşulan Mahmut Tuncer, yeni sezon için bir kanal ile görüştüğünü anlatan Tuncer; " Aslında ben donanımlı bir insanım. Kitap okurum, yaşlıları dinlerim. Kullanmış olunan kelimeler hep kalır cebimde. Canlı yayın değerli bir şey. Ağzını tutamayan adam için kıyamet. Ben mesela 2002'den 2015'e kadar yayın yaptım. Ben sanatçıyım, sanatçı için önemli olanmesleği. Talk show yapmak istiyorum. Kendi anlatış tarzımla karşımdakini ablukaya almak istiyorum. "

MAHMUT TUNCER "HANIM BENİ TÜRKÇEM YÜZÜNDEN BOŞASIN MI?"


Yasemin Şefik'in "Yıllar önce RTÜK size uyarıda bulunmuş, türkçeyi bozuyormuşsunuz diye..." sourusna cevaben; "

"2002 yılında uyarı almıştım. Ama ben bir cevap yazdım. Ben dedim ki, haber programı sunmuyorum. Benim lehçem bu. Ben evde hanıma bana "Hele kalk bana bi tas su ver. Şimdi hanım bana türkçem yüzünden boşanma davası mı açsın." diyerek kahkahayla anlattı.
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Urfalı Türkücü,Tuncer;Shakira Yoksa Ben de Yokum!
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